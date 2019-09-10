Жилая недвижимость Минска резко подорожала 9 10.09.2019, 9:27

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Спрос на столичные квартиры опять пошел вверх после продолжительного падения.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-август 2019 года в Минске было зарегистрировано 9674 сделки по купле-продаже квартир, а также их долей. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было зафиксировано 10921 сделка. Иными словами, в 2019 году рынок просел на 21,5% в сравнению с 2018 годом. Правда, все это происходило в первой половине года, в то время как во второй тенденция резко изменилась - вместо того, чтобы и дальше идти вниз, вдруг пошла вверх, пишет ej.by.

Так в январе спрос на столичные квартиры, в сравнении с январем 2018 года упал сразу почти на 35%, в феврале рынок просел еще на 30%, в марте упал вниз еще на 27%.

В апреле падение рынка на мгновение остановилось, но с мая опять продолжилось, но уже не так быстро, как ранее. Ситуация кардинально изменилась в июле, когда в сравнении с июлем 2018 года рынок вдруг резко пошел вверх, причем, сразу на 18,5%. Один месяц еще можно было принять за аномальный всплеск, но рост продолжился т в августе. Причем, рост довольно интенсивный, если учесть предыдущее падение. Впрочем, падение это было довольно условным.

Как вел себя рынок столичных квартир, хорошо видно на диаграмме.

Из данных НКА видно, что 2018 год изначально стартовал с довольно высокой базы. Он рост первый квартал, а потом начал быстро падать. В итоге, 2019 году пришлось стартовать с низкой базы и наверстывать упущенное. И если 2018 год закончился практически на том же показателе, на котором и начался, то 2019-й показывает стабильный рост - по итогам августа уже более 62%. Интересно, что этот рост идет в ногу и с ростом цен на столичные квартиры.

За январь-август 2019 года стоимость квадратного метра выросла в Минске на 6% и продолжает расти, поскольку при стабильном увеличении спроса количество предложений на рынке сокращается. С учетом того, что в августе Нацбанк опять снизил ставку рефинансирования, а банки уже анонсировали смягчение условий кредитования, рост стоимости квадратного метра продолжится и дальше вместе с ростом спроса на минские квартиры.