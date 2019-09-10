«Если вы против нынешней власти, то я - с вами» 6 10.09.2019, 9:48

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Как минчане встречают активистов «Европейской Беларуси».

Видеоблогер и участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич принимает участие в «парламентской кампании» в Грушевском избирательном округе №98 в Минске. Активист рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси» о первых днях сбора подписей.

- Самая первая подпись была очень интересной - человек, оказавшийся моим соседом пригласил нас домой еще с пикета на Комаровке, где спросил, кто кандидат от «Европейской Беларуси» в его округе.

Я ответил, что я, на что он вполне искренне сказал, что за меня он подпись не даст потому что... у меня в ухе серьга. Я вполне серьезно на это выдал, что мол я знаю во власти одного чувака, у которого нет серьги, но зато у него есть усы, клюшка и явные психические отклонения начиная с мании величия, но толку от этого для народа не много, на что мой будущий избиратель просто оставил мне номер телефона, чтобы мы могли встретиться вечером и поговорить.

Было приятно, на самом деле, оказался хороший человек, весьма умный и имеющий устойчивые жизненные принципы, правильные с моей точки зрения. Показал мне «Погоню», которую в 90-х отлил для себя сам, из гипса, рассказал много интересных вещей и фактов, напоил нас классным кофе и расписался в бюллетене. Провожая — сказал: «Если вдруг в парламент попадёшь, серьгу сними, наверное лучше, там же мол, формат другой...

Таким было начало.

Потом было много квартир, много разговоров. Звонишь в дверь, открывает человек, говоришь ему, что подписи за кандидата собираешь, а он просто идёт за паспортом и отдает тебе в руки, со словами: «Если вы против нынешней власти, то я - с вами».

Люди устали, жалуются на многое — одна на пенсию должна была выйти, но теперь приходится работать, другой не понимает, почему у его родителей с 1974 года капремонт не делают, а третий возмущен тем, что ребенок не сможет в ВУЗ пойди после училища, которое неплохо закончит, судя по всему.

Часто люди не давали подпись, откровенно говоря, что работают на государственных должностях и что они боятся возможных последствий, одна женщина прямо сказала, что их заставили уже подписаться за «нужную» кандитатку — еще до 8 сентября, до начала компании.

Некоторые соседи, которые лично меня знают даже не спрашивали ничего: «Андрей, я знаю твою жизненную позицию, мой голос - за тебя». Честно говоря, я удивлён даже, жаль, что не всех могу поймать - дачный сезон, некоторые люди работают, но всё же.

Сегодня вышли на первый пикет, стали возле пикета «Белой Руси», наблюдали, слушали. Выяснилось, что там люди из-под палки, абы отстоять с 16 до 18, «от звонка до звонка», и уйти скорее домой к семьям.

Впрочем, за всё время к ним не подошел ни один человек вообще, ни разу, даже время спросить.

К нам подходили много, к сожалению не у всех были паспорта и многие люди - не из моего округа. Пара человек таки сбегали домой за паспортами и оставили подпись.

Запомнилась одна бабушка, с порваной обувью, сказала, что бывший главный архитектор какого-то бюро, сейчас на пенсии, очень устала, денег не хватает, Лукашенко просто кляла. Подписала бы, но паспорт свой не видела уже давно.

Самое интересное было смотреть на реакцию людей, когда они слушали меня, слушали причины участия в кампании, смотрели на стенд, и понимали, что я и есть кандидат, и что я представляю сам себя и что я вот он, стою рядом, отвечаю на вопросы, смеюсь с ними вместе и что я понимаю их, их проблемы и беды и что я вполне себе готов попробовать их решить, и что я не особо то и боюсь этого - выступать, понимать и не молчать».

Сегодня активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» продолжат сбор подписей. Пресс-служба кампании призвала приходить на пикеты в Минске:

станция метро «Уручье» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Восток» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Пушкинская» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Каменная горка» - с 17.00 до 20.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа» - с 11.00 до 18.00,

станция метро «Михалово» - с 15.00 до 19.00,

станция метро «Тракторный завод» - с 15.00 до 18.00,

станция метро «Институт культуры» - с 13.00 до 17.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. Не забудьте ваш паспорт.