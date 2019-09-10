Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине 7 10.09.2019, 9:52

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США назвал условие для такого шага.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам по миру в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской Службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам по миру в Украине, передает Европейская правда.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно произошло очень и очень позитивное событие", - заявил Дональд Трамп.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".

Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.