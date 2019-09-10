Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине

Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине7
- 10.09.2019, 9:52
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Президент США назвал условие для такого шага.
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам по миру в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.
Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской Службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам по миру в Украине, передает Европейская правда.
"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно произошло очень и очень позитивное событие", - заявил Дональд Трамп.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".
Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.