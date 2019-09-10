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Призывник: Ухаживаю за мамой-пенсионеркой, но в этом году мою отсрочку отменили

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  • 10.09.2019, 9:59
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Призывник: Ухаживаю за мамой-пенсионеркой, но в этом году мою отсрочку отменили
Иллюстрационное фото

Что ответило белорусу Министерство обороны?

Молодого человека зовут Андрей, он из Витебска. Говорит, что подлежит призыву как гражданин РБ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. До недавнего времени на него распространялась отсрочка, регламентированная частью 6 статьи 32 Закона о воинской обязанности и воинской службе. У парня мать-пенсионерка, с отцом они в разводе. Андрей — единственный сын. Пятого сентября молодой человек ходил в военкомат Витебска для подтверждения отсрочки (для этого необходима копия паспорта матери и справка о составе семьи из расчетного центра). Там услышал: отсрочки больше нет, пишет onliner.by.

— На мой вопрос: «Почему?!» — сотрудница военкомата ответила, дескать, позвонили сверху и сказали: «Неправильно вы все эти годы применяли часть 6 статьи 32, недостаточно того, что у призывника на гражданке остается одинокая мать-пенсионерка, нужно, чтобы еще и отец, где бы он ни находился, являлся пенсионером либо инвалидом 1-й или 2-й группы».

Андрей семь лет пользовался данной отсрочкой, сколько лет ее предоставляли до того, не знает.

— Теперь меня мучает вопрос: кто и каким образом занимается трактовкой законодательных актов, что в результате выходят истории типа моей? Родители не молодеют. Если шесть лет назад я бы мог оставить мать на год-полтора, то сейчас уже не помню, когда оставлял больше чем на несколько дней. Вероятнее всего, причиной данных изменений по отношению к призывникам является существенный недобор в рядах вооруженных сил, о чем свидетельствуют изменения, внесенные в закон «О воинской обязанности и воинской службе» от 23 июля 2019 г. Однако эти изменения не коснулись части 6 статьи 32. Я не имею юридического образования, пока не совсем уверен, куда мне обращаться далее, но очень хотелось бы в этом разобраться. Также краем уха слышал в военкомате, что в Витебске с подобной проблемой столкнулось около 70 призывников.

За комментарием мы обратились в Министерство обороны. Рассказывает начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Олег Позняк:

— В статье 32 закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» предусмотрена отсрочка от призыва по семейному положению. Она предоставляется в том числе гражданам, имеющим обоих нетрудоспособных родителей — отца и мать. Ежегодно должностные лица военного комиссариата проверяют семейное положение граждан, получивших отсрочку от призыва по семейному положению, и запрашивают соответствующие документы, которые подтверждают право на эту самую отсрочку.

Что касается данного конкретного призывника, в настоящее время работники комиссариата проверяют наличие у молодого человека нетрудоспособного отца для оценки, имеет ли право данный призывник на дальнейшую отсрочку по семейному положению.


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