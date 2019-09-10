Что можно получить за чеки с «Погоней» 1 10.09.2019, 10:25

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Белорусы еще могут извлечь пользу из чеков «Имущество»?

Наверняка многие помнят старые, потертые сертификаты с изображением Мирского замка и государственной символики 1991–1994 гг. Это имущественные приватизационные чеки «Имущество», которые были введены в обращение в Беларуси в 1993 г. в рамках «народной» ваучерной приватизации. Массовая приватизация в стране так и не состоялась, но именно благодаря чекам «Имущество» многие физические лица стали акционерами предприятий, на которых они работали, которые знали или которым доверяли.

Кто-то распорядился чеками «Имущества» успешно, кому-то повезло меньше, а у кого-то сертификаты все еще не использованы. Но это не означает, что теперь это просто бумага – обмен ИПЧ «Имущество» на акции белорусских предприятий идет до сих пор. Более того, постановлением Совмина от 28.02.2019 № 134 срок обращения ИПЧ «Имущество» продлен по 31.12.2020.

О том, как извлечь пользу из нереализованных чеков «Имущество», и пойдет речь в статье на сайте neg.by.

Что такое ИПЧ «Имущество»

В 1993 г. был принят Закон «Об именных приватизационных чеках», согласно которому каждому гражданину, начиная с 16 лет, начислялось определенное количество чеков. Дополнительно начислялись чеки за трудовой стаж, детей до 16 лет, в случае смерти другого родителя или лишения его прав на ребенка, законному представителю за детей-сирот, инвалидам первой и второй групп, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам, реабилитированным жертвам политических репрессий в СССР.

Главное назначение ИПЧ «Имущество» – дать возможность их держателям – простым гражданам Беларуси – участвовать в приватизации государственной собственности. Для этого чеки можно было обменять на акции предприятий–акционерных обществ, которые создавались в процессе приватизации.

Второй вариант использования чеков – передать их специальным фондам, которые смогли бы аккумулировать чеки для приобретения предприятий целиком на государственных аукционах, чтобы дальше управлять ими в интересах вверителей чеков.

Однако впоследствии программа чековой приватизации была значительно урезана, но в этом сокращенном виде продолжает действовать до сих пор.

Действуют ли чеки «Имущество» сейчас

Да, действуют, и сегодня чеками «Имущество» можно распорядиться следующим образом: обменять их на акции предприятий согласно определенному перечню, который формируется по территориальному принципу (по месту регистрации их владельца), или подарить близкому родственнику – чтобы уже тот, в свою очередь, мог обменять чеки на акции. Важное примечание: распорядиться чеками «Имущество» может только их владелец, указанный в сертификате. Если чеки оформлены на умершего родственника, по ним нужно вступать в наследство – другим способом распорядиться его чеками не получится. Через дарение можно собрать на одном человеке чеки всей семьи: например, жена собирает на себя чеки своих родителей, муж – своих, чтобы затем совместно поменять их на акции.

Кроме того, через дарение чеки «Имущество» можно передать родственнику с другим местом жительства – например, чтобы поменять их на предприятие, которого нет по месту регистрации первоначального владельца. Однако стоит помнить, что установлен лимит на обмен подаренных чеков: вы не можете обменять на акции свыше 250 чеков, полученных в результате дарения. Все операции по чекам «Имущество» (обмен на акции, дарение) осуществляются в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Правда, не в любом отделении, поэтому сначала лучше все выяснить по телефону, позвонив на короткий номер банка. А вот вступать в наследство придется через нотариуса, поэтому вначале нужно оценить затраты: если чеков мало, вряд ли эта операция имеет смысл.

Как поменять на акции

Допустим, вы нашли у себя чеки и хотите поменять их на акции. Что делать дальше? Прежде всего, выяснить, какие акции предлагаются к обмену по вашему месту жительства. Также нелишним будет узнать, какие предприятия предлагаются к обмену по месту жительства ближайших родственников, которым вы можете подарить чеки: так вы будете видеть все возможные варианты. Возьмите перечень предприятий в каждом отделении банка. Это можно сделать и удаленно – узнать по телефону, какое отделение банка обслуживает нужные вам адреса, и посмотреть списки на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».

Какие предприятия выбрать

Не ищите в списке «Беларуськалий», «Пеленг» и «Брестгазоаппарат» – крупных, прибыльных предприятий там нет. В основном, в перечне вы найдете небольшие малоизвестные организации с преобладающей долей государства – у него в собственности более 90% акций, не представляющих стратегического интереса для страны.

Всего в обмене чеков «Имущество» участвует 120 предприятий, по конкретному району список будет сформирован из 15–20 ОАО, приобретение акций которых может быть недоступно жителям других регионов. Чтобы выбрать лучшие варианты из имеющихся, необходимо проделать первичный анализ: отбраковать все убыточные предприятия по итогам двух последних лет, исключить предприятия с низкой обеспеченностью имуществом, узнать размер дивидендов за последний год.

Эту информацию можно найти на Едином портале финансовой информации, для доступа к которому достаточно иметь выход в интернет. Также следует помнить, что обмен чеков «Имущество» предусматривает норму обмена: в большинстве случаев меняют 1 чек на 1 акцию, но по некоторым предприятиям за 1 акцию с вас возьмут 3–4 чека, а в некоторых случаях даже больше. Это следует учитывать, когда вы сравниваете различные варианты обмена между собой.

В целом, это довольно пестрый список. Из 120 предприятий, предлагаемых к обмену, 20 – убыточны, 65 имеют прибыль меньше 0,1 руб. на акцию. 20 предприятий имеют обеспеченность имуществом меньше номинальной стоимости чека (0,44 р.), 42 – меньше 2 руб. По 21 предприятию не выплачиваются дивиденды, в 72 предприятиях дивиденды за 2018 г. составили меньше 0,15 руб.

Если у вас нет желания, сил и времени, чтобы изучать предприятия самостоятельно, мы предлагаем воспользоваться нашей таблицей, в которую мы включили лучшие, на наш взгляд, варианты – по итогам их деятельности в 2018 г. Однако не стоит забывать, что прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Наша выборка (см. таблицу) показывает лишь те предприятия, которые прошли первоначальный отбор с лучшими отметками. Обратите внимание на предприятия, отмеченные знаком «*»: выплаченные ими дивиденды превосходят полученную годовую прибыль, а значит, выплата производилась за несколько лет, и следующие дивиденды могут быть меньше.

Если чеки утеряны

Если вы потеряли сам сертификат, его можно восстановить, поскольку данные о чеках и их владельцах хранятся в ОАО «АСБ Беларусбанк». Идите в банк, и ваш сертификат восстановят.

Может, придержать?

Чековая приватизация продлена до 31.12.2020, и до этого времени вы можете обменять принадлежащие вам чеки в любой момент. Не исключено, что по чекам, которые не были предъявлены к обмену, будет выплачена компенсация, которая, скорее всего, будет близка к номиналу – 0,44 руб. за чек. Однако денег в бюджете на компенсацию нет, поэтому обмен чеков постоянно продлевают в расчете на то, что компенсировать в итоге никому ничего не нужно будет – кто-то за это время обменяет свои чеки, кто-то не сможет предъявить в связи со смертью или по состоянию здоровья. Как показывает практика, последний обмен не добавил каких-либо интересных вариантов. Впрочем, если вас интересуют деньги, вы можете обменять их на акции и продать акции на бирже. Например, по итогам последней сделки акции ОАО «СРСУ № 3» были проданы за 3 рубля за штуку.

Обмен чеков «Имущество» на акции предприятий – хороший способ примерить на себя роль акционера. Однако обмен «белорусских ваучеров» на акции предприятия не всегда ведет к сокращению доли государства. Как показывает практика, на некоторых предприятиях, которые участвовали в обмене чеков «Имущество», вскоре после обмена были проведены дополнительные выпуски акций в интересах основного владельца – государства.

Так было на ОАО «Машпищепрод», ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Стройтрест № 35». Во всех случаях дополнительный выпуск осуществлялся по одной и той же схеме, полностью в интересах одного акционера – государства.

Остальные совладельцы ОАО к участию в дополнительном выпуске акций просто не допускаются. В качестве вклада в уставной фонд выступает, как правило, недвижимое имущество – денег в стране нет, а вот неиспользованного имущества хватает. Дополнительно выпускаемые акции размещаются по номиналу, при том, что балансовая стоимость чистых активов может быть существенно выше.

Например, на дату вынесения решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Стройтрест № 35» стоимость чистых активов в расчете на акцию составляла 47,89 руб., а объем дополнительного выпуска определялся из номинальной стоимости в 0,02 руб. Акционеры ОАО «Стройтрест № 35» обратились в суд, и им удалось отстоять свои права.

Однако это единичный пример. В большинстве случаев мелкие акционеры разобщены и не способны эффективно противостоять нарушениям своих прав, демонстрируя в таких случаях синдром выученной беспомощности.