Стали известны подробности об американском информаторе, которого вывезли из России 8 10.09.2019, 10:32

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Агент много лет передавал ценную информацию о Путине.

Завербованный в России агент, которого спецслужбы США вывезли из страны в 2017 году, помог в расследовании вмешательства в выборы, пишет The New York Times со ссылкой на источники (перевод — nv.ua).

Газета отмечает, что американские спецслужбы завербовали российского чиновника среднего звена десятилетия назад и осторожно обрабатывали, пока он строил карьеру. В итоге он получил доступ в Кремль.

Информатор сыграл важную роль в выводах разведки США о роли президента Владимира Путина во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В 2017 году разведка опубликовала доклад, в котором российского президента назвали ответственным за вмешательство.

По словам собеседников NYT, информатор не входил в число приближенных Путина, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля.

Его данные были настолько важными, но в то же время спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной от источника информации.

В конце 2016 году в ЦРУ начали беспокоиться за безопасность своего источника, и в результате ведомство решило вывезти его из России. Сначала информатор отказался, сославшись на беспокойство за семью, чем вызвал у американской контрразведки сомнения в достоверности его данных. Два собеседника издания из числа бывших чиновников заявили, что у них были другие причины полагать, что информатор является двойным агентом. Они не стали рассказывать, на чем основаны эти подозрения.

Спустя несколько месяцев информатор согласился уехать. Отмечается, это произошло после давления ЦРУ и интереса со стороны СМИ.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в российском правительстве.

По словам одного из собеседников CNN, работавший на американскую разведку много лет агент передавал информацию о президенте России Владимире Путине, и у американцев не было «равной ему альтернативы».