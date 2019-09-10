Минчане против «Табакерок»: жители столицы требуют от чиновников ответов 2 10.09.2019, 10:36

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Активисты ждут конкретные ответы на поставленные вопросы.

Появление «Табакерок» на улицах города вызвало много вопросов, ответы на которые не удалось найти даже после официального обращения в госорганы. Напомним, что судьбой киосков активные минчане стали интересоваться еще в середине лета, сразу после того, как первый ларек появился в Сухарево, пишет onliner.by.

Но с официальным словом никто так и не выступил, а потому гражданам пришлось писать петицию. В конце августа мы все получили разъяснения от Мингорисполкома, в которых говорилось, что на «Табакерки» напрасно ополчились, ведь они «ограничат продажу табачных изделий и их доступность для несовершеннолетних». Но эта витиеватость, кажется, только укрепила подозрения и заставила активистов написать еще одну петицию, которая через сутки с небольшим отправится в Мингорисполком.

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Автор новой петиции уверен, что ранее полученный от чиновников ответ ни о чем, а потому требует, наконец, уже дать конкретные ответы на важные вопросы. Приводим текст петиции.

«30 августа 2019 года мною среди прочих заявителей получен ответ на коллективное электронное обращение. Указанный ответ я считаю не соответствующим требованиям законодательства в части полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений и направления мотивированных и обоснованных ответов гражданам по следующим причинам:

1. В ответе никак не разъяснен и не обоснован принцип (механизм), согласно которому установка частных табачных ларьков в Минске якобы должна способствовать снижению потребления табачных изделий населением.

2. В приведенной справочной информации о том, что „Создание сети по реализации табачных изделий распространено в ряде стран, исследование опыта которых показало, что обособленные торговые объекты способствуют снижению потребления табачных изделий населением“ не раскрыто следующее:

- о каком именно типе сети по реализации табачных изделий идет речь (в том или ином виде сети по реализации табачных изделий существуют практически во всех странах мира)?;

- происходил ли в странах, на которые ссылается текст, переход на торговлю табачными изделиями исключительно через обособленные торговые объекты или она параллельно осуществлялась и через обычную розничную сеть, как это имеет место в данный момент в Республике Беларусь?;

- на опыт каких именно стран ссылаются авторы справочной информации и как эту информацию можно проверить (подтвердить)?»

Такие простые и такие сложные вопросы одновременно.