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Минчане против «Табакерок»: жители столицы требуют от чиновников ответов

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  • 10.09.2019, 10:36
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Минчане против «Табакерок»: жители столицы требуют от чиновников ответов

Активисты ждут конкретные ответы на поставленные вопросы.

Появление «Табакерок» на улицах города вызвало много вопросов, ответы на которые не удалось найти даже после официального обращения в госорганы. Напомним, что судьбой киосков активные минчане стали интересоваться еще в середине лета, сразу после того, как первый ларек появился в Сухарево, пишет onliner.by.

Но с официальным словом никто так и не выступил, а потому гражданам пришлось писать петицию. В конце августа мы все получили разъяснения от Мингорисполкома, в которых говорилось, что на «Табакерки» напрасно ополчились, ведь они «ограничат продажу табачных изделий и их доступность для несовершеннолетних». Но эта витиеватость, кажется, только укрепила подозрения и заставила активистов написать еще одну петицию, которая через сутки с небольшим отправится в Мингорисполком.

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Автор новой петиции уверен, что ранее полученный от чиновников ответ ни о чем, а потому требует, наконец, уже дать конкретные ответы на важные вопросы. Приводим текст петиции.

«30 августа 2019 года мною среди прочих заявителей получен ответ на коллективное электронное обращение. Указанный ответ я считаю не соответствующим требованиям законодательства в части полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений и направления мотивированных и обоснованных ответов гражданам по следующим причинам:

1. В ответе никак не разъяснен и не обоснован принцип (механизм), согласно которому установка частных табачных ларьков в Минске якобы должна способствовать снижению потребления табачных изделий населением.

2. В приведенной справочной информации о том, что „Создание сети по реализации табачных изделий распространено в ряде стран, исследование опыта которых показало, что обособленные торговые объекты способствуют снижению потребления табачных изделий населением“ не раскрыто следующее:

- о каком именно типе сети по реализации табачных изделий идет речь (в том или ином виде сети по реализации табачных изделий существуют практически во всех странах мира)?;

- происходил ли в странах, на которые ссылается текст, переход на торговлю табачными изделиями исключительно через обособленные торговые объекты или она параллельно осуществлялась и через обычную розничную сеть, как это имеет место в данный момент в Республике Беларусь?;

- на опыт каких именно стран ссылаются авторы справочной информации и как эту информацию можно проверить (подтвердить)?»

Такие простые и такие сложные вопросы одновременно.


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