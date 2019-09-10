ПАСЕ: Цемах должен оставаться доступным для международного следствия по MH17 10 10.09.2019, 10:43

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Владимир Цемах

Фото: EPA

Выдача его России не означает ухода от ответственности.

Россия должна предоставить следствию доступ к экс-начальнику "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимиру Цемаху, который фигурирует в деле о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, заявила глава комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Торхильдур Сунна Эварсдоттир, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

"Тот факт, что Украина разрешила Цемаху уехать в Россию, не означает, что от него больше не требуется сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", – заявила глава комитета.

По ее словам, Цемах должен "оставаться доступен" для международного следствия

Председатель комитета ПАСЕ добавила, что в начале октября ее комитет назначит докладчика, "которому будет поручено оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении виновных к ответственности".

Цемаха задержали сотрудники Службы безопасности Украины в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов.

По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия".

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

После взаимного освобождения удерживаемых лиц глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство его страны призывало украинские власти не делать Цемаха частью обмена. При этом добавил, что следователи смогли допросить экс-боевика.

Голландская прокуратура сообщила, что власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача. В посольстве РФ в Нидерландах заявили, что такое обращение не поступало.

8 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выдача Цемаха Нидерландам противоречила бы Конституции Украины.