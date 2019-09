Ученые рассказали о последнем дне эпохи динозавров 10.09.2019, 11:07

Палеонтологи реконструировали в подробностях события после падения астероида.

Мел-палеогеновое вымирание, которое более 65 миллионов лет назад погубило большую часть жизни на Земле, связывают с падением массивного метеорита. Тело порядка десяти километров в поперечнике, влетевшее в атмосферу на скорости почти 25 километров в секунду, могло создать взрыв такой мощности, с которой не сравнится и весь запас ядерного оружия. По планете несколько раз прокатились ударные волны, обширные регионы охватило пламя. В атмосферу поднялись облака сажи и пыли, закрывшие Солнце. Глобальное вымирание завершило длинный период мезозоя и расчистило дорогу для жизни нашей кайнозойской эпохи, пишет naked-science.ru.

Предполагается, что центр удара пришелся на нынешний мексиканский полуостров Юкатан, где сохранился обширный (в основном, подводный) кратер Чиксулуб. Несколько лет назад геологи начали здесь сбор древних образцов, а теперь Шон Гулик (Sean Gulick) и его коллеги из Техасского университета представили результаты их анализа. Осторожная работа позволила идентифицировать вещества, осевшие на поверхность буквально в первые же часы после катастрофы. «Первый день кайнозоя» — озаглавлена статья, опубликованная учеными в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для больших ударных кратеров характерно образование центральной возвышенности, которая возникает из-за волновых движений пород. После столь мощного воздействия отложение получается особенно плотным и лучше сохраняется за долгие годы эрозии. Эти образцы удалось получить в Мексиканском заливе, с глубины около 450 метров, пробурив еще около 1300 метров морского дна. Рассмотрев их, ученые сумели точнее реконструировать первые шаги древней катастрофы.

Центральная возвышенность Чиксулуба в первые сутки после удара поднялась на 130 метров, сохранив следы сажи: гигантский пожар, разгоревшийся в окрестностях места столкновения, уничтожил все живое, а поднятое им цунами принесло угольный пепел обратно в кратер. «В течение дня цунами доставило вещество с удаленных областей побережья, в том числе и уголь, который образовался из-за вызванных ударом пожаров, хотя сам по себе он пришелся в воду», — пишут геологи.

Другой особенностью образцов оказалось почти полное отсутствие серосодержащих отложений: судя по всему, эти минералы полностью испарились в результате удара. Наполнив атмосферу серой, они могли дополнительно экранировать солнечный свет и вызывать кислотные дожди. Именно быстрые и глобальные изменения климата, наступившие после падения астероида, ученые называют «настоящим убийцей» динозавров.