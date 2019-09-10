Рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины 8 10.09.2019, 11:19

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Документ поддержали 245 парламентариев.

Верховная Рада на заседании 10 сентября приняла за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент), передает корреспондент издания "Гордон".

За документ в первом чтении проголосовали 337 народных депутатов.

Спустя некоторое время обсуждений спикер парламента Дмитрий Разумков поставил документ на голосование во втором чтении. За проголосовали 245 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", – сказано в тексте законопроекта.

Основанием для инициирования импичмента является "письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, подписи которых не отзываются". На основании такого представления должна быть создана временная следственная комиссия Верховной Рады, назначен специальный прокурор.

"После принятия Верховной Радой Украины решения об обвинении президента Украины Верховная Рада Украины будет обращаться в Конституционный Суд Украины (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления)", – сказано в пояснительной записке к документу.

Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда "покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины".

Решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады. В случае непринятия парламентом постановления об импичменте президенту председательствующий от имени парламента должен будет извиниться перед главой государства.

Этот законопроект внес в Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский. Документ был определен как неотложный.