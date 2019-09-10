Политзаключенному Дмитрию Полиенко запретили передачи 1 10.09.2019, 11:22

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Сейчас Полиенко находится в следственном изоляторе на Володарского.

Политзаключенному Дмитрий Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339), «разжигание социальной розни» (ст. 130), а также «осквернение сооружений и порча имущества» (ст. 341).

"В субботу у меня не приняли передачу для Дмитрия, сказали, что ему их принимать запрещено", - рассказала сайту palitviazni.info невеста активиста Анастасия Гусева.

Дата судебного заседания по "делу Полиенко" до сих пор не назначена, хотя прокуратура передала дело в суд еще 12 августа. Сейчас Дмитрий Полиенко находится в следственном изоляторе временного содержания на Володарского.

"7 сентября пришла на "Володарку" с передачей для Дмитрия, хотела ее зарегистрировать, но мне сказали, что он лишен передач, - говорит Настя. - Я спросила: в связи с чем? Мне ответили: Дмитрий Полиенко наказан. Больше никакой информации я не получила".

Анастасия Гусева считает, что передачу могли не принять и в том случае, если человек находится в СИЗО, но это всего лишь версия.

"Адвокат Дмитрия сейчас находится на больничном, поэтому точных сведений нет", - добавляет Гусева.