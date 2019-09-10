Cоцсети: Лукашенко обманул мошенник, выдавший себя за Маска 19 10.09.2019, 11:40

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Как еще можно объяснить нелепую ложь о «Тесла»?

2 сентября во всех школах страны прошли первые уроки. Учащиеся вернулись за парты и нехотя приступили к новому этапу их школьной жизни. Однако больше всего повезло в этом плане старшеклассникам минской средней школы № 93, где первый урок провел Александр Лукашенко. По сообщению его пресс-службы, урок был посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее Беларуси, а также свое участие в развитии государства.

Пользователи соцсетей выказали свои догадки о том, что еще могло быть включено в план лукашенковского урока. Cайт «БелГазета» собрал реакцию соцсетей.

«Стихи Быкова читали?» - задался вопросом Александр Дегтеренко.

Впрочем, компетентность внештатного педагога, который вызвался провести первый урок в столичной школе, также вызвала вопросы у некоторых пользователей. «Его самого на переобучение пора отправлять! Одни двойки по экономике и правилам поведения!» - призывает к справедливости Walentinka Ko.

Во время своего урока Лукашенко посоветовал школьникам одеваться аккуратно и со вкусом, т.е. «без выпендрежа», и призвал «на этом не заморачиваться». В искренность его слов трудно не поверить, поскольку сам он, как отметил mmedved, придерживается именно таких принципов: «Сел без выпендрежа в «Мерс» за 1,5 млн долларов и поехал на ранчо, а в свободное время на велике за 7 тыс. евро скромно покатался». Однако Stan Vlad считает, что одеваться так, как посоветовал Лукашенко, увы, стало невозможно благодаря главному педагогу страны: «Одежда без выпендрежа не по карману белорусам. Ты же сделал одноразовую посылку 22 евро, а что за них можно купить? Только набор для батрака, не больше. А в твои магазины люди боятся ходить: дети плачут, старики получают стресс, глядя на твои цены и фасон одежды типа палаток и саркофагов».

Интересным было объяснение Лукашенко тому факту, что он ездит на работу кортежем из нескольких автомобилей, а не на велосипеде. Оказывается, в этом виноват президент Украины Владимир Зеленский, который после своего избрания сказал, что будет ездить на велосипеде, а его белорусский коллега просто испугался упреков в подражании ему.

Впрочем, пользователи соцсетей называют и другие причины, которые не позволяют Лукашенко пересесть на экологический транспорт. «Знаете, как тяжело крутить педали бронированного велосипеда?» - пишет Александр Шендеровский. «Если еще полгорода перекроют, пока он Сам проедет на велосипеде... Пусть уж лучше на авто - так быстрее», - добавляет скепсиса в данную идею Виолетта Вайтехович.

Вообще, исходя из слов Александра Григорьевича, у него есть правило: не следовать тому, что уже стало привычкой другого человека. Сей принцип, по мнению Henry George Lego, должен соблюдаться и во всех других случаях: «Александр Григорьевич, уверен, Владимир Зеленский пользуется туалетной бумагой. Вы сами знаете, что делать с этой информацией».

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Следующее заявление Лукашенко на первом уроке в школе № 93 буквально взорвало интернет: «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил - увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?»

Пользователи соцсетей в абсолютном большинстве были поражены такому шикарному подарку, однако были и те, кого он не впечатлил. «А мне Билл Гейтс «Виндовс» подарил», - хвастается своим достижением Radjesh Chou. О другом человеке, который имел неосторожность получить «дорогие» подарки, пишет Яўген Куліцкі: «Начальнику налоговой инспекции Советского района Гомеля подарили вазу ценой 38 руб. и картину за 118. Посадили на 5,5 лет с конфискацией».

Игорь Фетодов считает, что своим рассказом о подарке от Маска Лукашенко просто решил пополнить коллекцию шуток собственного сочинения: «Из этой же серии: «Вырезали полколена, когда играл в футбол, поэтому пошел в хоккей», «С Путиным мы хорошие друзья, он мой друг», «У нас нет олигархов», «К началу 2018 года у всех должна быть зарплата в 500$».

В комментариях к данной новости было много мнений о том, что принятие в дар таких дорогих вещей есть ни что иное, как получение взятки, однако Юра Вербицкий считает, что здесь нужно быть снисходительнее, ведь свою самую большую взятку Лукашенко уже получил от белорусов: «Что такое «Тесла»? Ему народ целую страну подарил».

Александр Кривашея предполагает, что «Тесла» могла быть подарена Лукашенко во время визита Илона Маска в Беларусь, однако и эта версия вызывает у него сомнения: «А почему он тогда не косил и морковку не ел?»

По информации Евгения Казакова, презент от Маска был только первым шагом на пути к реализации совместного белорусско-американского проекта: «Уважаемый Александр Григорьевич, в целях дружбы и добрососедства предоставляем Вам место на борту Space X для дальнейшей подготовки к полету на Марс. Тот неоценимый вклад в развитие мирового сельского хозяйства обязательно пригодится при выполнении нашей космической миссии. С уважением, Илон Маск».

О следующих шагах сотрудничества американского изобретателя с нашей страной пишет Юлия Альгерчик: «Может, Маск у нас участок купит скоро, рядом с «простым народом»?»

***

Белорусы всю неделю спорили, дарил ли американский изобретатель-миллиардер свой автомобиль Лукашенко. Наконец, однозначный ответ на этот вопрос был получен. 6 сентября на официальной странице в «Твиттере» Илон Маск, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей, лаконичным ответом «Uh no» расставил все точки над «і».

Два коротких слова, на которые не поскупился Маск, мгновенно стали мемом. Пользователи соцсетей начали задавать великому изобретателю свои вопросы, на которые тот «отвечал» также кратко и емко. РБ головного мозга: «Есть ли что-то вкуснее барановичских лодочек?» Александр Пелевин: «Скажи, Илон Маск, бросить ли мне пить?» Tyler Created Me: «Илон Маск, можно мне тоже Теслу?»

Впрочем, даже «официальный» ответ Маска не убедил некоторых пользователей соцсетей в том, что автомобиль «Тесла» не был подарен американцем Лукашенко. Azazello призывает Маска не стесняться и признать очевидное: «Ну и зачем этот Маск врет? Подарил и подарил, что такого-то?» По предположению vaso83, «Александр Григорьевич стал жертвой мошенника, выдавшего себя за Илона Маска».

Виталий Запекин считает, что американскому изобретателю следовало пойти навстречу Лукашенко, чтобы тот не оказался в неловкой ситуации: «Мог бы и подарить, жлобяра! А то сорит деньгами направо и налево. Достал своей благотворительностью!»

По мнению Aleh Holubeu, словам Лукашенко о подарке от Маска не нужно сильно удивляться, так как Лукашенко привык делать более громкие заявления (привет Дарье Домрачевой, которой он всю гонку расписал): «Он вполне мог заявить, что вообще идею Маску подкинул, как надо авто создавать. Он так же и IT в РБ поднимал».

Поскольку ответ Илона Маска на главный вопрос недели пришел совсем недавно, официальной реакции на его «Uh no» со стороны Лукашенко или его пресс-службы еще не было. Поэтому белорусы, обсуждая данную новость, начали гадать, как же Александр Лукашенко объяснит наличие у него электрического «подарка» из Америки. Ivan Ko считает, что ждать официальной реакции на это не стоит и все закончится так же, как и нечто подобное раньше: «За питерского Скорину, стихи Быкова и отца, погибшего на фронте ВОВ, вроде, ни перед кем отвечать не пришлось».