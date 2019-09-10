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Hазваны сроки появления залоговой тары в Беларуси

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  • 10.09.2019, 12:00
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Hазваны сроки появления залоговой тары в Беларуси

Торговле приготовиться.

В Беларуси реальные сроки внедрения залоговой тары могут составить 2-3 года. Об этом сообщил myfin.by заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он также сказал, что проект указа по депозитно-залоговой системе сбора использованной тары уже подготовлен.

Внедрять по этапам

«Что касается системы, планируем внедрять поэтапно. Одномоментно ее, конечно, не запустишь. Но в чем ее преимущество? Это наш доработанный вариант советской залоговой системы. Внедрение потребует тесной взаимосвязи с торговыми сетями», – заявил заместитель премьер-министра.

«Думаю, что 2-3 года – реальные сроки внедрения депозитно-залоговой системы в стране. Наработки показывают, что заинтересованность есть как у производителей, так и у потребителей», – заявил Владимир Кухарев.

Уход от мини-полигонов для твердых отходов

Заместитель премьер-министра также сообщил, что в Беларуси создадут около 30 региональных полигонов твердых коммунальных отходов.

«Будем уходить от мини-полигонов и переходить на региональные полигоны. Имеется в виду один полигон на несколько районов, который будет располагаться в удобной географической точке», – сказал Владимир Кухарев.

Предусматривается, что плечо подвоза мусора будет максимально коротким. Будет создан весь спектр сортировок.


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