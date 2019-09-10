Танцующий школьный учитель стал звездой Сети 10.09.2019, 12:08

Танцевать его научили подопечные.

Тревор Боффон, который преподаёт испанский язык в средней школе Техаса (США), прекрасно знает, как нелегко бывает найти общий язык с подростками, пишет 120.su.

Чтобы «навести мосты», мужчина попытался узнать интересы своих подопечных и выяснил, что практически все его ученики в той или иной мере увлечены танцами. Именно тогда Тревор попросил школьников научить его современным танцам, что они с удовольствием и сделали.

Теперь учитель не просто является любимцем школьников — после учёбы они вместе снимают на видео танцевальные клипы, которые после выкладывают в Instagram, и видео эти пользуются большим успехом. Тревор надеется, что его положительный опыт поможет не только другим учителям, но и родителям — очень важно узнать культуру подрастающего поколения и проявить к ней уважение, и тогда молодёжь обязательно ответит взаимностью.