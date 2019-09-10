В 2020 году тарифы ЖКХ будут повышаться два раза 2 10.09.2019, 12:25

Заместитель премьера анонсировал изменение цен за коммунальные услуги.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году будут повышаться в два этапа.

С его слов, сейчас тарифы на ЖКХ ежегодно растут, но сумма повышений не превышает 5 долларов.

Этому способствует снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, что в свою очередь позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Кроме отопления и горячего водоснабжения, белорусы все остальные виды услуг оплачивают уже на 100%. Дальше их повышение возможно только индексацией, отметил Владимир Кухарев, передает БелТА.

– Если раньше с 1 января поднимали на пять долларов тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа. С 1 января подняли на 3,9 доллара, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение – 1,1 доллара. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. На следующий год планируем тоже в два этапа повышать, и примерно в такой же пропорции, – сообщил чиновник.