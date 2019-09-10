Зачем Путин предложил Трампу купить российские ракеты? Александр Гольц

10.09.2019, 12:36

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Александр Гольц

Все это действительно выглядит каким-то запредельным фарсом.

Участники пленарного заседания Восточного экономического форума в конце прошлой недели услышали из уст российского лидера о невиданной новации в области дипломатии и военной стратегии. В ответ на явно запланированный вопрос ведущего о том, могут ли новейшие российские ракеты стать частью некоей «большой сделки» с США, Путин рассказал, что на переговорах с американским президентом в Осаке обсуждалось то, каким способом возможно «зачесть» в некоей общей договоренности новое невиданное оружие. В том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, которых, уверен российский президент, пока что нет ни у одной страны мира, в том числе у Соединенных Штатов. «Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим и таким образом сразу все уравновесим». Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия», — откровенничал главный российский начальник.

Безопасность как товар

Год назад президент рассказывал, что российские суперракеты являются ответом на попытку Вашингтона создать систему противоракетной обороны и тем самым нарушить стратегическое равновесие. Сегодня же он, если принимать его слова всерьез, заявляет нечто прямо противоположное. Путин фактически признает, что именно российское оружие подрывает стратегическую стабильность. При этом высказывает намерение продавать супероружие потенциальному противнику, которого этим же оружием еще недавно собирался сдерживать.

Все это действительно выглядит каким-то запредельным фарсом. Подозреваю, что, скорее всего, вся история с торговлей гиперзвуковыми ракетами — порождение весьма специфического чувства юмора российского президента и столь же специфической, присущей только ему, логики (на том же заседании он рассуждал, что хоть японцы ходят быстрее, рождаемость на Северном Кавказе выше, из чего делал вывод, что участникам московских протестов следовало бы направить свою энергию на нужное дело).

Но даже в такой странной шутке — лишь доля шутки. Владимир Путин совершенно очевидно хочет конвертировать военную мощь в политические или даже экономические преференции. Справедливости ради, стоит заметить, что российский президент — здесь не первооткрыватель. В 1990-е годы популярностью пользовалась так называемая теория расширенного сдерживания, которая сводилась к тому, что факт обладания гигантским ядерным потенциалом обеспечит разрешение в пользу России любых спорных вопросов, даже если они никак не связаны с поддержанием военного баланса. Теория провалилась с началом натовской операции в Югославии. Говорят, что первый вопрос, который Борис Ельцин задал подчиненным на спешно собранном Совете безопасности: «Почему они нас не боятся?». Потому что считают нас нормальными, отвечали ему.

Ядерное оружие может быть эффективным политическим инструментом только в случае, если «контрпартнеры» верят в вашу готовность нажать кнопку, то есть в ваше безумие. Собственно говоря, именно на этом основана внешняя политика Ким Чен Ына, который меняет временный отказ от ядерных испытаний на поставки продовольствия.

Впрочем, торговля безопасностью перестает сегодня быть уделом изгоев и превращается в законный бизнес. Никто иной, как американский президент Дональд Трамп, ведя переговоры со своими союзниками по НАТО, заявляет, что безопасность — это товар, который он впредь намерен продавать западноевропейским государствам.

Продлить СНВ

Насколько можно понять, целью экстравагантного предложения Кремля является вовлечение Белого дома в переговоры относительно продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). До сих пор США не демонстрировали большого желания к таким переговорам, выдвигая очевидно невыполнимое требование о подключении к СНВ Китая. Однако недавно новый министр обороны Марк Эспер заявил, что если уж вести переговоры о продлении Договора СНВ, то нужно быть уверенным, что договор будет учитывать «все новые вооружения, которые создает Россия». Путин тут же отозвался, заявив на Восточном экономическом форуме: «Можем и поговорить о том, как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок. Это специальный вопрос. Во всяком случае, Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии».

Впрочем, до сих пор не ясно, какие, собственно говоря, системы вооружений нужно дополнительно вносить в зачет. Большинство экспертов сходятся в том, что системы, которыми так гордится Путин, никакого превосходства России не дают. Так, планирующие боевые блоки «Авангард» (их устанавливают сейчас на выпущенные более 35 лет назад ракеты УР-100-Н УТТХ, в будущем предполагается развернуть эти боеголовки на новых тяжелых ракетах «Сармат»), если заявления Путина соответствуют действительности, представляют собой серьезное научно-техническое достижение. Такие боеголовки совершают маневры на гиперзвуковой скорости при вхождении в плотные слои атмосферы.

Однако с военной точки зрения эта разработка не имеет большого значения. Маневрирование на завершающей стадии полета обеспечивает прохождение американской системы противоракетной обороны. Только не той, что существует в реальности (которая предполагает перехват вражеских боеголовок в космосе на среднем участке траектории), а той, что описывалась в программе «звездных войн» Рейгана и никогда не была воплощена в жизнь. На самом деле путинский «Авангард» — это реализация еще советских разработок.

Другой предмет гордости президента — гиперзвуковая авиационная ракета «Кинжал». Она развернута на истребителе МиГ-31. Самолет фактически выполняет роль первой ступени ракеты. После сброса она набирает скорость, в 10 раз превышающую скорость звука. По утверждению Путина, благодаря этому остроумному решению Россия и здесь впереди планеты всей.

Но и эта разработка не дает Москве стратегического превосходства. Максимальная дальность комплекса — до 3 тысяч километров. Другая гиперзвуковая ракета — «Циркон» — и вовсе летает на 400 километров. В начале года президент пугал Вашингтон тем, что в случае развертывания ракет средней дальности в Европе Москва отправит к американским берегам корабли, которые возьмут под прицел «Цирконов» американские «центры принятия решений». Чтобы эти угрозы выглядели хоть сколько-нибудь серьезно, Путину пришлось заявить, что «Цирконы» летают на 1000 километров (в противном случае российским кораблям пришлось бы патрулировать в экономической зоне США).

Оружие из «серой зоны»

Так как новейшее российское оружие, скорее всего, не влияет существенно на баланс сил, американцы до последнего времени не вели на сей счет переговоров, игнорируя путинские приглашения к обсуждению замечательного отечественного оружия.

При этом нельзя исключать, что факт их создания может стать поводом к ликвидации Договора СНВ — последнего значимого соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Отечественные и зарубежные эксперты указывают на несколько зацепок, которые могут поместить российское вооружение в «серую зону».

Договор, например, описывает межконтинентальную баллистическую ракету, как летящую по законам баллистики, что не предполагает маневрирования боевых блоков. Гиперзвуковой «Кинжал» в силу небольшой дальности никак не попадает под ограничения СНВ. Но вот если эти ракеты будут развернуты на дальних бомбардировщиках Ту-22М (о чем писали в российской прессе), США могут потребовать засчитывать эти самолеты как стратегические боеголовки (по условиям СНВ, учитываются стратегические бомбардировщики).

Зачем Путину переговоры

Подозреваю, что Владимир Путин просто мечтает о детальных, долгих переговорах на сей счет. Во-первых, такие переговоры все-таки означали бы, что американцы не исключают продления весьма выгодного России Договора СНВ. Ведь если США откажутся его продлить, гонка вооружений переместится из сферы научно-технических разработок в область производства. Грубо говоря, гонка будет состоять в том, кто произведет больше ракет, бомбардировщиков и подлодок. Если принять в расчет эффективность российской и американской промышленности, исход такого соревнования можно считать предрешенным.

Суть двух заключенных за последние 15 лет российско-американских договоров заключалась в том, что в виде потолков фиксировались фактические уровни стратегических сил США. Грубо говоря, Соединенные Штаты могли никак не наращивать свой ядерный потенциал, а Россия, исходя из собственных планов, могла его подтягивать к американскому уровню. В настоящее время, по официальным данным, Россия располагает 524 развернутыми носителями (наземными ракетами, ракетами подводных лодок и стратегическими бомбардировщиками), а США — 656. Если ДСНВ исчезнет, США смогут наращивать свой потенциал.

Крое того, такие переговоры должны подчеркнуть значимость России, которая хотя бы по одному параметру — способности уничтожить весь мир — равна самому могущественному государству на планете.

Но пока что даже обещание продать российские ракеты не привлекло американцев. Неназванный представитель американской администрации, которого корреспондент ТАСС попросил прокомментировать путинские шутки (по собственной инициативе никто комментировать не собирался) о продаже ракет, холодно заявил: «Немного причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии».

Конечно, сейчас есть соблазн обвинять Вашингтон в желании уничтожить контроль над ядерными вооружениями. Однако вспомним, восемь лет хозяином Белого дома был Барак Обама, для которого сокращение ядерных арсеналов было важнейшим приоритетом. Но Кремль видел в этом лишь слабость. Москва презрительно отвергла предложение пойти дальше, сократить ядерные арсеналы до 1000 боеголовок.

Буквально в последние месяцы пребывания Обамы на посту президента из его администрации последовало предложение продлить Договор СНВ. Кремль презрительно отказался. Не желаем, мол, иметь дел с «хромой уткой».

Тему продления Договора СНВ Путин достал из рукава на первых телефонных переговорах с Трампом. Тут же выяснилось: то, что было чрезвычайно важным для Обамы, не представляет для следующего президента никакой ценности. Вот и приходится теперь Путину всячески завлекать американского коллегу, в том числе и экстравагантными предложениями…

Александр Гольц, «Открытые медиа»