Фотофакт: Яркий метеор пролетел ночью над Барановичами
- 10.09.2019, 12:46
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Еще несколько видели в городах Беларуси и Литвы.
Метеорит заметили в ночь с 9 на 10 сентября в небе над Барановичами, Вильнюсом, Калининградом, Лидой и Слуцком, пишет intex-press.by.
Пользователи соцсетей, которые стали свидетелем падения метеорита, начали массово выкладывать в сеть фото и видео ночного события.
О, их несколько здоровых было. Один даже упал где-то. Над Литвой заметили тожеhttps://t.co/53ohAG2BiQ pic.twitter.com/BVaANo9zjr— РБ головного мозга (@belamova) September 10, 2019
И над Латвией pic.twitter.com/uJ0YoBQXV7— РБ головного мозга (@belamova) September 10, 2019
Es arī. Ogrē. pic.twitter.com/PeexdiM4tJ— Deduktors (@deduktors) September 9, 2019
А над Минском пролетел и красиво сгорел метеор. pic.twitter.com/j2nISkbcR7— Krychek (@Krychek5) September 10, 2019