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Фотофакт: Яркий метеор пролетел ночью над Барановичами

  • 10.09.2019, 12:46
  • 1,871
Фотофакт: Яркий метеор пролетел ночью над Барановичами
Фото: Евгений Тимофеев, facebook

Еще несколько видели в городах Беларуси и Литвы.

Метеорит заметили в ночь с 9 на 10 сентября в небе над Барановичами, Вильнюсом, Калининградом, Лидой и Слуцком, пишет intex-press.by.

Пользователи соцсетей, которые стали свидетелем падения метеорита, начали массово выкладывать в сеть фото и видео ночного события.


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