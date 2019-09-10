Фотофакт: Яркий метеор пролетел ночью над Барановичами 10.09.2019, 12:46

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Фото: Евгений Тимофеев, facebook

Еще несколько видели в городах Беларуси и Литвы.

Метеорит заметили в ночь с 9 на 10 сентября в небе над Барановичами, Вильнюсом, Калининградом, Лидой и Слуцком, пишет intex-press.by.

Пользователи соцсетей, которые стали свидетелем падения метеорита, начали массово выкладывать в сеть фото и видео ночного события.