Многодетные матери Казахстана вышли на стихийный митинг 10.09.2019, 12:59

Фото: RFE/RL

В Нур-Султане десятки многодетных матерей пришли в Министерство труда и социальной защиты.

Они требуют от чиновников объяснений: почему некоторые из них не попали в списки тех, кому государство обещало простить кредиты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому многодетным семьям должны простить кредиты. По существующей базе данных создали специальный список. Но теперь появился другой реестр – тех, кто не вошел в первый, сообщает "Настоящее время".

"Я не попала в список погашения кредитов. Не знаю почему. У меня пятеро детей. У меня было четыре кредита. Потихоньку сама гасила. А вот сейчас два кредита – я тоже не прошла. Непонятно, по какой причине, поэтому я пришла сюда", – говорит многодетная мать Гульдерай Жылкыбекова.

"У меня три кредита в банке. Я мать-одиночка, одна воспитываю двух детей. Алименты не получаю. 50% от зарплаты у меня забирают для погашения одного из кредитов по решению суда. Адресную социальную помощь тоже не дают, якобы у меня достаточный доход", – жалуется Миргуль Жексенбинова.

Вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова объяснила журналистам, почему кредиты спишут не всем. В список тех, кому простят долги, не попали люди с испорченной кредитной историей, а также те, кто взял кредит с расчетом, что его погасит государство.

"Порядка 507 тысяч человек уже получили погашение кредита. Но если эти задолженности перешли в коллекторские компании, то они не проходят. Что касается матерей в здании министерства, я их сама буду принимать. Но среди них есть и те, кто взял кредит уже после 1 июля, то есть после подписания указа президентом", – сказала Жакупова.

Президент подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана 26 июня. Он распространяется на граждан, имеющих беззалоговые потребительские кредиты, займы в банках и микрофинансовых организациях. Списать должны кредиты, оформленные до 1 июля 2019 года, взятые на потребительские нужды и не превышающие 3 млн тенге (около $7770).