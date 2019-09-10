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Лукашенко подарил Патрушеву досье, собранное на него белорусским КГБ

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  • 10.09.2019, 13:02
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Лукашенко подарил Патрушеву досье, собранное на него белорусским КГБ

Диктатор принял главу российского Совбеза в Минске.

Лукашенко во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сделал ему памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена Советского Союза, пишет БелТА.

«Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время (из открытых источников известно, что Николай Патрушев в 1974—1975 годах являлся слушателем Высших курсов КГБ в Минске). Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», — сказал Лукашенко.


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