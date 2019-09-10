Варианты пляжного отдыха для белорусов в сентябре 10.09.2019, 13:13

Осенью можно отдохнуть не только выгодно, но и очень хорошо.

Сентябрь — самое время отправляться на море и наслаждаться отпуском. Сильная жара на многих курортах уже прошла, большинство людей уехали, потому что нужно отправляться на работу, — на пляжах гораздо комфортнее по всем параметрам. Мест, куда можно отправиться в это время, масса: от бюджетных до самых дорогих, пишет liga.net.

Практика показывает, что в среднем ценовом сегменте, который доступен большинству людей, хоть иногда выезжающим за границу, выбор курортных местечек только растет. А еще важно уметь находить выгодные решения — тогда и не самое дешевое направление окажется вполне доступным. Предлагаем вам несколько мест, в которые стоит отправиться осенью 2019 года.

Турция

Это одно из любимых направлений для отдыхающих из славянских стран — и это легко объясняется. Для нас Турция имеет необычную культуру, интересные традиции, непривычную архитектуру. Человеку, который устал от однообразия, всегда приятно окунуться во что-то кардинально другое. Вдвойне приятнее, что в Турции хватает бюджетных предложений — по горящей путевке вдвоем можно взять тур, который будет стоить 500-600 долларов. А для желающих получить обслуживание по высшему разряду всегда есть пятизвездочные отели с системой «все включено».

В Турции нет недостатка в пляжных развлечениях: от катания на яхтах до многочисленных ночных дискотек. А тот, кто любит поторговаться и приобрести что-то стоящее за скромные деньги, обязательно должен посетить восточный базар.

Для сентябрьского отдыха подходит любой популярный турецкий курорт: Белек, Мармарис, Аланья, Анталья, Кемер и т. д. Температура в этом месяце не упадет ниже 29 градусов. Кроме пляжного отдыха стоит взять и несколько популярных экскурсий — туристам в большом количестве предлагаются однодневные туры в соседние города.

Италия

Это уже более дорогое направление, но при самостоятельной организации отдыха или при покупке горящего тура тоже получится неплохо сэкономить. Ехать сюда стоит уже по той причине, что в сентябре в этой стране любят проводить фестивали. Какие-то из них связаны со сбором урожая, остальные посвящены другим событиям. Любителям вина стоит отправиться в Асти, чтобы на фестивале продегустировать любые возможные оттенки вкуса. Если вы не представляете свою жизнь без мяса, вас ждет фестиваль ветчины в Парме. Тем, кто не хочет есть, но хочет сильно впечатлиться, следует отправиться в Рекко — именно здесь проходит масштабный фестиваль салютов и фейерверков. Такое зрелище вы не забудете еще долго.

Италия традиционно радует вкусной едой, общительными местными жителями, а в сентябре еще и прекрасной, не очень жаркой погодой — в районе 26-27 градусов в зависимости от региона или города. И не забывайте про шопинг — он доступен не только в Риме и Милане, но и в курортном Римини, где расположены одни из лучших пляжей.

Из Италии обязательно нужно привезти с собой вино: это лучший сувенир для друзей и родственников, а также приятное воспоминание об этой гостеприимной стране.

Испания

Приветливая Испания тоже радует погодой в сентябре: 26-28 градусов в первой половине месяца и 23 градуса во второй. Последний вариант идеален для тех, кто совсем не любит жару и ищет что-то максимально комфортное. Правда, следует учитывать, что в первой половине сентября дожди довольно редкие, а потом они мешают туристам чаще. Но если вы хотите не лежать на пляже, а исследовать испанские города и деревеньки, это вам не помешает. Тем более отдых в это время стоит прилично дешевле: раза в полтора, а то и два по сравнению с летними предложениями.

Испания — это множество исторических интересных мест: с роскошной природой, интересными легендами, уникальной архитектурой. А в сентябре этим можно насладиться в гораздо более комфортных условиях — туристов будет намного меньше, никто не будет мешать фотографироваться возле достопримечательностей.

Если вы нацелены именно на пляжный отдых, выбирайте в этот период Валенсию, Майорку, Ибицу, Тенерифе, Аликанте. Недорогие туры стартуют в среднем от 750 долларов на двоих — это на семь ночей.

Греция

Солнечная, гостеприимная и щедрая Греция в сентябре охотно встречает туристов, предлагая более доступные, привлекательные цены. Туры на двоих начинаются от 600 долларов за пять ночей. Курортов здесь огромное количество: от всем известного Родоса до таких направлений, как Косе, Закинф. Излюбленными местами наших туристов являются Крит, Корфу, Халкидики.

Одна из особенностей Греции — большое количество античных памятников, которые дошли до наших дней в хорошем состоянии. После водных видов спорта и отдыха на пляже вы можете отправиться на интересную экскурсию. Сентябрь подходит под эту задачу идеально, потому что памятники в основном каменные, многие из них находятся в отдалении от природы — летом там довольно жарко, что не очень приятно для туристов. А в сентябре зной уходит, поэтому временные вылазки к крупным достопримечательностям не доставляют столько дискомфорта: самое время наслаждаться и фотографироваться.

Греция — это еще и вкуснейшая, свежая средиземноморская еда. Тем, кто следит за здоровьем и выбирает лучшие продукты, понравится в ресторанах и кафе этой страны. Любители гастрономических изысков возьмут на заметку немало интересных рецептов.

Стоимость путевок в Грецию стартует в среднем от 600 долларов.

Кипр

Это еще одно место, где вы можете за доступные деньги замечательно провести время в течение недели и больше. Недельные туры стартуют от 660 долларов. За эти деньги вы насладитесь пляжным отдыхом, всеми возможными видами водного спорта, экскурсиями к средневековым и античным достопримечательностям, уникальной архитектурой. Здесь и царские гробницы, и монументальные религиозные здания — и все это куда приятнее осматривать в сентябре, когда температура воздуха (26-28 градусов) позволяет спокойно дышать и чувствовать себя комфортно.

В сентябре для отдыха на Кипре подходит абсолютно любой курорт — все они активно действуют и радуют условиями. Лимассол, Протарас, Ларнака, Айя-Напа — вы везде будете чувствовать себя замечательно.

Что учесть при подсчете предстоящих трат на отдых

Пляжный отдых в сентябре 2019 года — это доступная мечта для разных людей. Но цены, указанные выше, — это ориентировочная стоимость туров, а в результате потратить придется больше. Не забывайте о том, что часто в эту стоимость не входит перелет, поэтому нужно добавить цену перелета (бюджетных вариантов тоже масса). И обязательно включите дополнительные траты. Если у вас тур «все включено», понадобятся деньги только на экскурсии, сувениры и шопинг. Если вы только сняли жилье, закладывайте траты на покупку еды — заранее загляните на несколько сайтов ресторанов в той стране, куда едете, подсчитайте, сколько в среднем стоят завтрак, обед и ужин.

Всегда сравнивайте цены на готовые туры и стоимость жилья, которое можно снять самостоятельно. Никогда не знаешь, какой из этих вариантов обойдется дешевле. Но обычно тут выигрывают горящие предложения туроператоров, потому что на сайтах поиска жилья стоимость квартир и комнат возрастает ближе к дате заезда.

Единственная сложность с горящими турами заключается в том, что от момента покупки и до момента вылета может проходить очень мало времени. То есть у путешественников должна быть возможность собраться за несколько дней — а это позволяет сделать далеко не каждая работа. Но если отпуск уже назначен на сентябрь, шансов найти что-то подходящее будет намного больше.

Если подойти к организации пляжного отдыха с умом, то в сентябре 2019 года можно отдохнуть не только выгодно, но и очень хорошо — на одном из лучших и популярных курортов.