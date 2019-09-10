Олег Сенцов: Вернусь в Крым только на танках 1 10.09.2019, 13:17

Фото: РБК-Украина

Украинский режиссер заявил, что будет жить в Киеве и снимать кино.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что намерен вернуться в Крым "только на танках". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, пишет liga.net.

Отвечая на вопрос, какие его ближайшие планы, Сенцов сказал: "Собираюсь заниматься самыми замечательными вещами – это снимать кино и жить. Касаемо Крыма – вернусь туда только на танках, но пока не можем…Не нужно мои слова воспринимать буквально".

По его словам, он будет жить в Киеве. "Моя дочь переехала сюда, моя мама приехала, пока останется, сын с бывшей супругой поедут в Крым", - уточнил Сенцов.

"Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остается открытым, т. е я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос еще открыт", - объяснил Сенцов.

Он уточнил, что никакие политики еще с ним не связывались.

Бывший политзаключенный Александр Кольченко отметил, что пока не строил планы. "Хочу немного отдохнуть, адаптироваться. Пока Путин при власти в Крым возвращаться не собираюсь", - добавил он.

Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.