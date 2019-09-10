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Скончался 19-летний участковый, которого в докшицком баре ударил другой милиционер

  • 10.09.2019, 13:19
Скончался 19-летний участковый, которого в докшицком баре ударил другой милиционер
Иван Хилько

Иван Хилько не дожил четыре дня до своего 20-летия.

9 сентября в Минске скончался 19-летний участковый Докшицкого РОВД Иван Хилько.

31 августа в докшицком баре «Сфера» его ударил другой милиционер, 22-летний Александр Жданько, пишет nn.by.

По словам местных жителей, конфликт произошел з-за девушки, которую не могли поделить Жданько и один из братьев Ивана.

После происшествия Ивана увезла скорая, его перевезли в Витебск, оттуда в Минск. Он находился в реанимации.

Родители Ивана не захотели общаться с журналистами. Но их знакомые рассказали, что в результате удара у Ивана была сильно травмирована челюсть, один из ее осколков повредил сонную артерию. А после падения парень еще и сильно ударился виском.

Похоронят Ивана Хилько 11 сентября в его родной деревне Нестеровщина Докшицкого района. 13 сентября парню исполнилось бы 20 лет.

Александр Жданько, ударивший Ивана, был задержан после драки, после чего его отпустили под подписку.


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