Премьер Италии: Антиевропейский популизм в стране закончен 1 10.09.2019, 13:50

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Джузеппе Конте

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Джузеппе Конте прокомментировал переход партии Сальвини в оппозицию.

Об этом премьер Италии Джузеппе Конте заявил после утверждения его правительства в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Мы хотим оставить позади гром ненужных заявлений и воинственных, напыщенных заявлений", - сказал Конте депутатам, имея в виду риторику бывшего министра внутренних дел и главы ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини.

В речи в парламенте Конте пообещал, что новая коалиция между популистским "Движением 5 звезд" и левоцентристской Демократической партией будет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и играть ведущую роль в ЕС, отмечает Politico.

"Защита национальных интересов не означает ставить эту страну превыше всего", - сказал Конте под крики депутатов от "Лиги", которые теперь стали частью оппозиции.

Конте сформулировал повестку дня с сильным акцентом на ЕС, однако он также призвал будущую Еврокомиссию под руководством Урсулы фон дер Ляйен внести изменения в основные фискальные правила и правила распределения лиц, ищущих убежища.

"ЕС должен совершенствовать свою политику, и ему нужно улучшить экономическое и фискальное управление", - сказал он.