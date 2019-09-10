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Ученые нашли источник «материнского инстинкта»

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  • 10.09.2019, 13:56
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Ученые нашли источник «материнского инстинкта»

Открытие стало большим сюрпризом для ученых.

Биологи из Университета штата Луизиана (США) провели исследование на двух группах мышей: в первой были особи мужского пола, во второй — женского. Как сообщили специалисты, работа которых опубликована в журнале Plos One, они обнаружили группу клеток, активирующихся при участии гормона окситоцина, в мозге у самок мышей, при этом у самцов мышей таких клеток не оказалось, пишет сайт naked-science.ru.

Окситоцин также известен как «гормон любви» и играет важную роль в регуляции поведения, в том числе материнского.

«Многие ученые пытались выяснить разницу между системой окситоцина у женщин и мужчин, но никто до сих пор не нашел убедительных доказательств. Наше открытие стало для нас большим сюрпризом», — рассказал Риоичи Теруяма (Ryoichi Teruyama), доцент кафедры биологических наук Университета Луизианы.

Рецепторы окситоцина, как оказалось, содержатся в области мозга, отвечающей за так называемое материнское поведение. Более того, сообщили биологи, экспрессия рецепторов окситоцина в этих клетках наблюдается исключительно тогда, когда там присутствует и эстроген — женский половой гормон. Следовательно, эти клетки участвуют в стимулировании «материнского инстинкта».

«Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.

При этом недавние исследования уже продемонстрировали связь между измененной экспрессией рецепторов окситоцина и послеродовой депрессией, которая встречается примерно у 10-20 процентов недавно родивших женщин. По мнению биологов из Луизианы, их открытие может помочь создать новые методы для лечения послеродовой депрессии, целью которого станут уже клетки, активирующиеся при помощи окситоцина.


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