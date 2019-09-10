В России удмуртский ученый сжег себя в знак протеста против русификации 5 10.09.2019, 14:20

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Ему было 79 лет.

В российском Ижевске у здания Государственного совета Удмуртии ученый Альберт Разин во вторник утром поджег себя. Он требовал защитить удмуртский этнос. Рядом с Разиным обнаружены плакаты, на одном из которых написано: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". Об этом сообщает сайт Idel.Реалии.

Сегодня в Ижевске должна была пройти сессия Госсовета. Как сообщает "Деловой квадрат", заседание перенесено на 24 сентября.

Через несколько часов после происшествия Разин скончался в больнице. Ему было 79 лет. Он - кандидат философских наук, доцент, заслуженный деятель науки Удмуртии, активный участник удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" и клуба ученых "Тодосчи".

Разин был одним из ученых, которые летом прошлого года обратились с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах, направленный Государственной думой для оценки в регионы.