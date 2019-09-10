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Литовский визовый центр в ТЦ «Галилео», где обрушился потолок, снова работает

  • 10.09.2019, 14:19
Литовский визовый центр в ТЦ «Галилео», где обрушился потолок, снова работает

Центр находится на шестом этаже торгового центра.

С 9 сентября Литовский визовый центр снова принимает документы на шестом этаже визового центра в торговом центре «Галилео» и работает в штатном режиме, пишет tut.by.

Напомним, 24 июля в визовом центре Литвы в столичном торговом центре «Галилео» на шестом этаже обрушился навесной потолок. Пострадавших не было, хоть в помещении находилось немало людей.

Все это время в визовом центре был ремонт. Следственный комитет по обрушению проводил проверку. По предварительной причине, которую озвучивали следователи, инцидент произошел из-за нарушения производства строительно-монтажных работ.

Пока в визовом центре Литвы делали ремонт, документы на визу принимали этажом ниже в визовом центре Польши.


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