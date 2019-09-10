Какой будет погода до конца рабочей недели 10.09.2019, 14:32

Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 сентября.

11 сентября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь днем по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, пишет Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью вырастет на 2-3 мм рт. ст., днем существенно не изменится.

12 сентября большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами до +14°С, днем +21..+28°С.

13 сентября ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами до +14°С; днем от +16°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку республики.

Внимание! В ближайшие дни по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!