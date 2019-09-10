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В Гомеле вынесли приговор бывшему милиционеру ОБЭП

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  • 10.09.2019, 14:49
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В Гомеле вынесли приговор бывшему милиционеру ОБЭП

Богдана Мастича судили за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов.

10 сентября суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшему сотруднику ОБЭП. Экс-милиционера судили за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов, пишет tut.by.

Приговор обвиняемому вынесли в день его рождения. Мастича приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима — как и просил прокурор.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Богдана Мастича были возбуждены в декабре 2018 года и феврале 2019-го, к этому времени сотрудник уволился из органов.

Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения: милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Сам бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.

В своем последнем слове Богдан Мастич призывал суд во всем разобраться и не верить «предположениям следствия». Он отметил, что ни один, вменяемый ему эпизод не доказан.


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