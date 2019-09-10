Новый тренер футбольной сборной Беларуси начал очень интересно 10.09.2019, 15:00

Происходящее в главной команде страны вселяет определенный оптимизм.

Сборная Беларуси провела вторую игру под руководством Михаила Мархеля. К сожалению, повторить эстонский сценарий не вышло – «националка» минимально уступила в гостях Уэльсу, пишет «Трибуна».

Однако происходящее в главной команде страны вселяет определенный оптимизм. Сборная получила новую кровь, новые идеи – и, кажется, задышала.

Доверие молодым продолжается

Как и в официальном матче в Таллинне, в Кардиффе Мархель продолжил светить молодых и устроил парад дебютов. В стартовом составе вышли трое тех, кто прежде никогда не выходил : вратарь Максим Плотников (21 год) и защитники Захар Волков (22) и Николай Золотов (24). Также с первых минут появился Иван Бахар (21), дебютировавший три дня назад в Эстонии, а Кирилл Печенин (22) и Макс Эбонг (21) вышли по ходу дела.

Плотников действовал уверенно и не допустил серьезных ошибок. Голкипер хорошо играл на выходах, своевременно подходил к линии штрафной для подстраховки, ну и здорово отбивал. На 7-й минуте, к примеру, потащил удар метров с десяти. Достаточно надежно отыграл и Волков, а вот Золотов смотрелся неровно. Большую часть матча – а защитник «Витебска» отыграл все 90 минут – он хорошо выполнял прямые обязанности, но в концовке устал и начал фолить. Золотов единственный из белорусов, кто заработал желтую карточку. И если бы шотландский рефери Уильям Коллам не либеральничал, доигрывали бы «белакрылыя» в меньшинстве – Райан Гиггз в этом убежден.

Активен впереди был и Бахар. «Горожанин» хорошо двигался, искал свободные зоны и пытался сыграться с Николаем Сигневичем. Иногда что-то получалось, но вообще в пятницу остроты от форварда было больше. Печенину Мархель дал сыграть мало, а про выход Эбонга ниже.

Команда меняет рисунок игры в зависимости от соперника

Три дня назад в Эстонии белорусы чувствовали, что соперник равный, и действовали соответственно. Старались доминировать, владеть подолгу мячом и до последнего бежали вперед в надежде вырвать победу. Процент владения вышел почти равным – 53 на 47 в пользу эстонцев. А по ударам (11 на 18) и опасным атакам (40 на 45) команда Мархеля была лучше.

Уэльс сильнее Эстонии. Поэтому белорусы с первых минут отдали хозяевам инициативу (показатели владения мячом порой достигали соотношения 70 на 30) и уповали на контратаки. Под это во многом и был заточен стартовый состав. В центре атаки фактурный Николай Сигневич, который хорошо цепляется за мячи, чуть ниже Бахар, чтобы была возможность отыграться и перевести мяч на фланги, где носились скоростные Максим Скавыш и Юрий Ковалев. Да и опорная зона была более мобильная: компанию Евгению Яблонскому составил Дмитрий Бага, который чуть больше ориентирован на атаку, чем Иван Маевский, игравший в пятницу. Также Бага отлично открывается между линиями.

Позиционно оборонялись белорусы хорошо. Валлийцы не создали у ворот Плотникова огромного количества опасных моментов после долгих, размеренных атак. Даже Гарет Бейл, появившийся во втором тайме, не сильно помог. Нападающему «Реала» очевидно не хватало мотивации. Бегал он не очень активно, хотя свой шанс имел.

Единственный мяч пропустили белорусы после контратаки, которую спровоцировал не очень удобный пас Сигневича на Багу у чужой штрафной. Дмитрию пришлось получать мяч в борьбе, после чего последовала потеря, забег и шикарный обводящий удар Джонса.

Отрадно, что не пропустила сборная со второго этажа. За все время противостояния с Уэльсом белорусы пропустили восемь мячей. Из них шесть были забиты или напрямую головой, или с добивания после проигранного верхового единоборства. В понедельник центральные защитники справились и с большего выиграли воздух. Правда, за хозяевами остались две дуэли, обернувшиеся голевыми моментами. В одном случае мяч попал в штангу, во втором – прошел рядом с ней. Это было откровенное везение.

Кажется, сборная постоянно будет играть в прессинг

В своем дебютном матче Мархель удивил двумя моментами. Команда вышла играть по схеме 4-4-2 (4-4-1-1, если хотите) и активно прессинговала. Очень хотелось глянуть на сборную в игре с более сильным соперником. И на Британских островах все повторилось. Та же схема с двумя форвардами, один из которых играет в оттяжке, и прессинг, местами – довольно высокий.

Другое дело, что уровень соперников несопоставим, и прессинговать было сложнее. В основном включались белорусы в те моменты, когда валлийцы «тормозили» с выходом в атаку – устраивали перепас у штрафной или отдавали мяч вратарю. Иногда нашим вроде бы удавалось накрыть оппонентов, но те тут же контрпрессинговали и часто восстанавливали владение.

Тем не менее, в прессинг белорусы шли даже на 76-й минуте, что не может не радовать.

Мархель здорово реагирует на игру заменами

Главной проблемой сборной в первом тайме был слабый выход из обороны. Белорусы еще не успевали подумать, что делать с мячом, а их уже накрывали. Должным образом не работали и фланги. Отсюда и минимальное количество опасных атак (10) и всего 88 передач.

Мархель попытался решить проблему заменами. После перерыва вместо Яблонского на поле вышел Маевский, а инертного Ковалева заменил Эбонг. Последний занял место под Сигневичем, а Бахар сместился на левый фланг. И это сработало. Пусть не сразу, но постепенно гости стали атаковать лучше. Очень здорово в качестве футболиста, способного подержать мяч и отдать передачу, проявил себя Эбонг. Порой полузащитник затягивал с пасом, но чаще избавлялся от мяча своевременно и организовал парочку довольно перспективных атак.

Было заметно, что сыгранности этому составу пока не хватает, но выход на последние 15 минут Игоря Стасевича и Станислава Драгуна добавил еще больше стройности белорусской игре. Как следствие увеличилось число передач. В первом тайме их было 88, во втором – 162. Подросло и количество перспективных атак. Было 10, стало 22. Да и с ударами стало получше. До перерыва на счету был всего один – издали приложился Яблонский. После – пять. Жаль только, что в створ кроме опорного больше никто не попал.