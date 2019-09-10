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Активист из Орши: Студент увидел нашу символику и сразу предложил поддержку

  • 10.09.2019, 15:22
Активист из Орши: Студент увидел нашу символику и сразу предложил поддержку

Флаги с «Погоней» и символами Европейского Союза привлекают жителей города.

Принимающий участие в «избирательной кампании» видеоблогер Дмитрий Козлов ведет сбор подписей в центре Орши, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Пикет по сбору подписей проходит на площади Ленина, в 300 метрах от здания райисполкома.

- Первую подпись получил «с ходу», подошел студент, увидел нашу символику и сразу предложил поддержку. Многие люди просто подходят, разговаривают, рассказывают о проблемах. Сегодня пикет здесь будет стоять до вечера, а завтра — с 14.00 до 20.00, - рассказал Дмитрий Козлов.

Напомним, сегодня активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» продолжают сбор подписей. Пресс-служба кампании призвала приходить на пикеты в Минске:

станция метро «Уручье» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Восток» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Пушкинская» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Каменная горка» - с 17.00 до 20.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа» - с 11.00 до 18.00,

станция метро «Михалово» - с 15.00 до 19.00,

станция метро «Тракторный завод» - с 15.00 до 18.00,

станция метро «Институт культуры» - с 13.00 до 17.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. Не забудьте ваш паспорт.


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