CМИ: Информатор США мог фотографировать документы Путина 6 10.09.2019, 15:17

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Его предпалагаемое место работы - управделами президента РФ.

9 сентября СМИ сообщили об эвакуации американского шпиона из России в 2017 году из-за опасений, что его мог разоблачить президент США Дональд Трамп, пишет «Новое время».

Сообщалось, что шпион много лет работал на американскую разведку и представлял большую ценность для ЦРУ — он мог даже фотографировать документы на столе президента России Владимира Путина. Рассказываем, что известно о новом шпионском скандале.

Все из-за Трампа?

9 сентября о том, что ЦРУ вывезла важного шпиона из Москвы, сообщило CNN. Издание ссылалось на нескольких чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, осведомленных по этому вопросу.

Один из этих источников заявил, что эвакуация шпиона была связана с опасениями по поводу неправильного общения Трампа и его администрации о разведданных, что могло способствовать разоблачению шпиона.

Решение об эвакуации было принято вскоре после встречи президента США в мае 2017 года с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и на тот момент послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда Трамп сообщил им разведданные об ИГИЛ в Сирии, предоставленные Израилем. Хотя речь не шла о шпионе в Кремле, этот поступок стал причиной возобновления дискуссий о необходимости его эвакуации.

Эвакуация стала серьезной потерей для американской разведки, так как шпион считался источником наивысшего уровня для США, имел доступ к президенту России Владимиру Путину и даже мог фотографировать документы у него на столе. Шпион работал на американскую разведку более десяти лет и равноценного источника информации в Кремле у ЦРУ не было.

Еще одной причиной эвакуации, по словам источника CNN, стало появление в СМИ предположений о его существовании, что создавало дополнительные риски.

Директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмел назвала предположения о том, что к эвакуации шпиона привело обращение президента США с разведданными «неточными», а пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам, комментируя публикацию, заявила, что сообщения CNN «не только неверны, но и могут поставить под угрозу жизни».

Издание также сообщило, что Трамп был заранее проинформирован об эвакуации шпиона. При этом ее детали остаются секретными и местонахождение шпиона на данный момент не разглашается.

Сам Дональд Трам заверил, что ему ничего не известно о вывезенном из России информаторе.

«Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает», — заявил президент США, выступая перед Белым домом 9 сентября.

Что сообщил шпион

10 сентября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что ЦРУ завербовала российского чиновника среднего звена "десятилетия назад", после чего этот чиновник сделал карьеру и стал одним из наиболее важных информаторов. В частности, он сообщил подробности о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, после чего в СМИ появились упоминания об источниках ЦРУ в Кремле.

Из-за этого ЦРУ приняло решение эвакуировать своего сотрудника, однако он отказался, сославшись на семейные проблемы. Тогда в ЦРУ заподозрили, что их шпион может быть двойным агентом и мог передавать недостоверную информацию. Издание со ссылкой на двух бывших американских чиновников отмечает, что были и другие причины для подозрений, но источники отказались их раскрывать.

Тем не менее, сведения шпиона прошли проверку и через несколько месяцев он согласился покинуть Россию. В ЦРУ считают, что его жизнь до сих пор в опасности, учитывая недавнюю попытку отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и переданного Великобритании в рамках обмена в 2010 году.

Что говорят в России

Российское издание КоммерсантЪ сообщило, что шпионом, о котором идет речь, может быть сотрудник управделами президента РФ Олег Смоленков.

По данным источника Коммерсанта, до отъезда в 2017 году Олег Смоленков работал в Управлении по внешней политике администрации президента.

В сентябре 2017 года издание Daily Storm со ссылкой на источник сообщало, что Смоленков вместе со своей супругой Антониной и тремя детьми 14 июня 2017 года покинули свою квартиру в доме на Каргопольской улице в Москве и отправились отдыхать в Черногорию. После этого они исчезли, а 6 сентября в связи с этим было возбуждено дело по статье Убийство.

Отмечалось, что в 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майор.

В материале говорилось, что Смоленков — помощник президента России, ранее работал секретарем в посольстве России в США, а его жена также являлась госслужащей и работала в аппарате правительства РФ. На момент исчезновения жена Смоленкова была в отпуске по уходу за ребенком.

При этом представительница Управления делами президента РФ Елена Крылова 10 сентября заявила СМИ, что Смоленков у них не работал.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ, но его должность не относилась к числу высших и не предусматривала контактов с президентом. По словам Пескова, Смоленкова уволили несколько лет назад, и больше он добавить ничего не может.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Вирджиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Фото дома на сайте одного из агентств недвижимости выглядит так.