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«Кто сколько может!»: Как я сходил на первое родительское собрание

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  • Виктор Кравчук, «Еврорадио»
  • 10.09.2019, 15:39
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«Кто сколько может!»: Как я сходил на первое родительское собрание
Фото носит иллюстративный характер/surgpu.ru

От сбора денег на туалетную бумагу до дремучего «совка» в отношении внешности учеников.

Вчера я сходил на первое родительское собрание сына-шестиклассника в новом учебном году. Школа произвела на меня удручающее впечатление. И вот почему.

В этом году класс сына в минской школе впервые перевели на вторую смену, поэтому в первой части собрания обсуждались организационные вопросы: расписание уроков, дополнительных занятий, кружков, выполнение домашних заданий и т. д.

Важная тема — заполнение дневников. От классной прозвучала настоятельная просьба делать это аккуратным почерком. Уже включается “совок”. В ответ на такое одна мама попросила разрешения (sic!) заполнять дневник сына самой, потому что он сломал руку (а домашки она за него тоже сама пишет?). Классная дала добро. И добавила, что если родители думают, что они лучше и аккуратнее заполнят дневник, то она не против. Родители заполняют дневник за ребёнка в 6-м классе, вы серьёзно? Главное, чтобы аккуратным почерком?!

Наш сын — левша, и так получилось, что в прошлом году он сломал левую руку, но научился писать правой. И ему это было даже прикольно. Да и дневник нужен прежде всего ученику, чтобы он записывал туда расписание и домашки. И какая разница, каким почерком он его заполнит? Главное, чтобы учился хорошо.

Следующая настоятельная просьба: не давать детям красить волосы в разные цвета. Классная объясняет, что зелёные или красные волосы одноклассников отвлекают внимание других учеников от уроков. В нормативных документах запрет нигде не прописан, однако в школе принято именно так. Интересно, задумывались ли в школе, что внимание отвлекается именно тем, что краска запрещена? Если бы каждый красил волосы в “свой” цвет, никто бы и внимания на это не обращал.

Родители спросили, есть ли возможность запретить в школе гаджеты. По словам классной, сейчас это сделать невозможно, потому что некому сделать шкафчик, куда все их складывали бы. Тут вспомнили, что трудовик у мальчиков — женщина. Почему-то это вызвало неодобрение у мужской части родителей.

Самое интересное началось, когда перешли к денежному вопросу. Во-первых, с каждого ученика на учебный год требуется по 4 рулона туалетной бумаги, по 3 рулона бумажных полотенец и по 4 пачки салфеток. Я не против сдать 5 рублей за своего ребёнка, но почему средствами гигиены не обеспечивает школа? Более того, сын говорит, что не знает, есть ли в туалетах бумага и выдают ли в столовой салфетки. Либо он этим не пользуется, либо их просто нет.

Также родители за свой счёт покупают различные тетради по предметам. Как я понял, они идут в дополнение к простым тетрадкам и обязательны для учёбы. Опять же получается, что моих налогов, на которые существует система образования, на тетради почему-то не хватает. А образование бесплатное вроде…

Вишенка на торте — деньги на ремонт школы. Классная сразу сказала, что эту тему должен был поднять директор на общем школьном собрании, которое прошло пару дней назад. Но у него внезапно нарисовалось какое-то совещание, поэтому неприятные беседы поручили проводить с родителями классным руководителям. Здесь мне стало немного жалко учительницу. Ей заметно стыдно говорить. Не она это придумала, но с неё будут спрашивать. Поэтому она просит: пожалуйста, это не принуждение, всё добровольно, кто сколько сможет, никаких наличных, только по безналу на счёт... Но тут же оговаривается: с одного ученика минимум 20 рублей. Один из родителей этому даже обрадовался. Говорит, в этой же школе с первоклашек собирают по 50 рублей. Видимо, там родители ещё не пуганные.

Классная говорит, что ремонт необходим. Посмотрите, мол, хотя бы на стены в кабинете. Я смотрю на стены и понимаю: да всё с ними в порядке! Издалека выглядят хорошо, вблизи видны царапинки какие-то, но это же дети, без такого никак. И для кого вообще этот ремонт затевается? Ущемляется чувство прекрасного и перфекционизм администрации? Моему ребёнку и всем остальным, уверен, плевать на потёртости на стенах. Даже деревянные окна на стеклопакеты я бы не менял, так они хоть “дышат”, а спёртый воздух в школах — реальная проблема. В какой класс ни зайди во время урока — нечем дышать, ощущение, что не проветривается вовсе.

Отдельная тема — подписка на “Юного спасателя” и взносы в Белорусское общество Красного Креста. Родителям предложили за свой счёт оформить подписку на журнал МЧС для школьной библиотеки. Якобы “Юный спасатель” повышает культурный уровень детей. Вы спросите у своего ребёнка, прочитал ли он хоть одну статью оттуда.

Про Красный Крест я вообще молчу. Собирают на него по 93 копейки с носа. Подход тот же: всё “добровольно”, как и на ремонт. Один папа спросил: вам рубля жалко что ли? Намекает, что, мол, вот нищеброды. А я привык свои деньги считать. В Беларуси в учебном году 2018/19 насчитывалось чуть более миллиона школьников. Вот так, если все безропотно сдадут, Красный Крест получит 1 миллион рублей ни за что ни про что. Предприятия точно так же “стригут”, только на бо́льшие суммы. Получается приличный бюджет. А денег на ремонт школы нет...

И ещё немного о бумажной нагрузке на учителей. Классная попросила обязательно приносить заявления или объяснительные, если ребёнок по какой-то причине остаётся дома в учебный день. Оказывается, классный руководитель обязан в отчётах объяснять каждую энку своих учеников. А к объяснению прикладывать бумагу от родителей. Это ж сколько времени на это требуется? Можно было потратить эти часы на обучение или на личную жизнь! И все от этого только выиграли бы — и учитель, и дети, и их родители.

P. S. Недавно в Байнете появился сайт pobory.by. Он нужен, чтобы оценить количество денег, которые родители платят дополнительно за “бесплатное” белорусское образование.

Виктор Кравчук, «Еврорадио»


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