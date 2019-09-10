В новой украинской Раде поймали первого «кнопкодава» 7 10.09.2019, 16:25

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Александр Ковалев

Активисты движения «Чесно» зафиксировали cлучай нарушения Конституции в парламенте Украины.

На сайте движения сообщается, что это произошло на пленарном заседании ВР Украины 10 сентября во время голосования за законопроект об импичменте, пишет «Новое время».

Нарушителем оказался депутат-мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.

На видео видно, как Ковалев нажимает на кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».

Сам Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

«(Отношусь к кнопкодавству) очень негативно… Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…», — заявил депутат.

В свою очередь Максим Ефимов попытался отшутиться: «Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».