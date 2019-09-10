NYT: Российский информатор ЦРУ подтвердил, что Путин приказал вмешаться в выборы в США 2 10.09.2019, 16:41

Источника вывезли из РФ в США.

Информатор ЦРУ, вывезенный из России в 2017 году, сыграл важную роль в определении Управления, что президент России Путин лично отдал приказ вмешаться в американские выборы 2016 года, передает газета The New York Times (перевод — zn.ua).

Отмечается, что информатор не был приближен к Путину, но регулярно общался с ним и был причастен к принятию решений на высоких уровнях российского правительства.

Информация о личности информатора была настолько тщательно защищена, что ее не раскрывали на ежедневных брифингах президента Барака Обамы по безопасности в 2016 году, а передавали в отдельных запечатанных конвертах.

В 2016 году высокопоставленные чиновники ЦРУ заказали полный обзор записей информатора и стали подозревать, что он мог стать двойным агентом после того, как тот отказался перестать сотрудничать с ЦРУ. Другие чиновники сказали, что эти опасения ушли, когда информатору предложили второй раз выйти и тот принял такое предложение.

В то время как в понедельник в публикации CNN указывалось, что информатора вывели из работы из-за опасений по поводу обработки Трампом информации, бывшие сотрудники разведки, как сообщается, заявили, что никакие публичные доказательства не указывают на то, что Трамп непосредственно подвергает опасности источник.

Рост числа сообщений ЦРУ о вмешательстве России в выборы 2016 года весной и летом 2017 года привел к тому, что агентство приняло решение вывести информатора из России. Хотя информатор был успешно вывезен, этот шаг оставил агентство в невыгодном положении в прогнозировании возможного вмешательства Кремля в 2018 и 2020 годах.

В Минюсте США 18 апреля опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера. Расследование продлилось около двух лет. Мюллер пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, однако доказательств сговора между штабом Трампа и РФ нет.