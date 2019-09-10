Леонид Заико: Белорусы уезжают в Польшу целыми семьями 10.09.2019, 16:43

Леонид Заико

Жизнь в соседней стране выглядит заманчивой для многих наших соотечественников.

Экономист Леонид Заико на «Примусе» поделился своими впечатлениями от посещения западных регионов Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

– Много общался с жителями этого региона: Бреста, маленьких городов и прочих населенных пунктов. Где-то 70% из них хотели бы жить в Польше, – рассказывает он.

По мнению эксперта, жизнь в соседней стране выглядит заманчивой для большого количества белорусов, которые выезжают туда не по одному, а целыми семьями, в том числе и большими:

– У меня одна знакомая семья уехала – пятеро детей. Ради детей уехали в Польшу учиться и жить. Вторая семья: девочка у них победительница художественных конкурсов, хорошо рисует. Тоже уехали в Польшу. И когда разговариваешь с этими дядьками и тетьками, которые там живут (в регионе – прим.), то видно, что многие склоняются к тому, чтобы уехать.

Экономист напоминает, что этот регион уже давно «относится негативно к существующей внутренней и внешней политике Беларуси».

– Это можно признать. Они хорошо знают жизнь в Польше, они зарабатывают… Где-то коэффициент повышения дохода один к двум, когда на каждый доллар, который они получают в виде зарплаты здесь, они могут купить товары и привезти на два доллара из Польши. А потом успешно продавать. И это делают целыми семьями, – замечает Леонид Заико.