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Археологи обнаружили уникальные групповые следы неандертальцев

  • 10.09.2019, 17:12
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Археологи обнаружили уникальные групповые следы неандертальцев

Открытие было сделано во Франции.

Французские археологи под руководством Доминик Клике из Университета Ренн I нашли на северо-западе страны окаменелости еще 257 следов, которые неандертальцы оставили около 80 тысяч лет назад, пишет «Вокруг света».

Ихнофоссилии обнаружили в местонахождении Ле Розель, недалеко от одноименного города. Оно представляет собой палеодюны, образовавшиеся 70–115 тысяч лет назад. Ученые обнаружили место в 1960-х годах, а регулярные раскопки начали проводить с 2012 года. За время с начала раскопок исследователи, помимо следов ног, нашли восемь отпечатков рук и шесть групп следов животных, а также многочисленные каменные орудия и кости животных, в том числе со следами разделки.

Авторы сосредоточились на изучении 104 следов, сохранившихся лучше всего, и выяснили состав и численность группы неандертальцев. Судя по следам, в группе было от 10 до 13 человек. При этом взрослых в ней оказалось не больше 2-3 человек, более половины составляли дети от двух до 10 лет, а остальные были подростками.

Ученые сделали вывод, что следы принадлежали неандертальцам, во-первых, на основании их морфологии: окаменевшие следы были шире, чем следы людей современного типа. Из этого авторы сделали вывод, что оставившие их люди были более массивного телосложения, чем сапиенсы. Во-вторых, согласно современным данным 80 тысяч лет назад в Европе жили только неандертальцы. В-третьих, следы нашли рядом с артефактами ассоциированной с неандертальцами мустьерской культуры.

По-видимому, у неандертальцев были любимые места, куда они возвращались снова и снова. Исследователям удалось выяснить, что неандертальцы возвращались на одну и ту же стоянку как минимум четырежды и жили здесь весной, летом и зимой. Другую стоянку они посещали в течение тысячелетий. Ученые объяснили такое постоянство тем, что рядом находилась река, к которой животные приходили на водопой, поэтому на них здесь было удобно охотиться.


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