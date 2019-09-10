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Фотофакт: Новый пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси» в Бресте

  • 10.09.2019, 17:23
Фотофакт: Новый пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси» в Бресте
Полина Шарендо-Панасюк

Активисты пришли на сбор подписей под национальной и европейской символикой.

В Бресте активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проводят пикет по сбору подписей в поддержку Полины Шарендо-Панасюк. Активистка заявила о своем участии в избирательной кампании. В пикете по сбору подписи принял участие активист «Европейской Беларуси» Федор Петрусевич.

Об этом сообщил корреспондент Charter97.org из Бреста.


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