«Англичанина сняли с поезда на белорусско-украинской границе, и он ночь провел на вокзале» 30 10.09.2019, 17:26

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Фото: railwayz.info

Ответ Госпогранкомитета.

Все случилось в ночь с 7 на 8 сентября. Англичанин Элиот Михаэль Синклэир ехал в поезде из Минска во Львов, пишет «Онлайнер». При проверке документов в пункте пропуска «Горынь», что в Столинском районе, его сняли с поезда. Пограничники не обнаружили у него регистрации, которая должна быть у всех иностранцев, приезжающих в Беларусь больше чем на 5 дней.

Как рассказал представитель британской благотворительной организации The Together Plan Артур Лившиц, в Беларусь приехала группа молодых людей из Великобритании и США.

— Для всех этих ребят мы сняли квартиру в Минске, и все они прошли онлайн-регистрацию, — говорит Артур. — В субботу, 7 сентября, наша группа разъехалась. Несколько ребят поехали в Вильнюс с руководителем лондонского офиса. Там они спокойно прошли белорусско-литовскую границу, никаких проблем не было. Один из участников улетел на самолете из Национального аэропорта. Ну и один из участников отправился на поезде во Львов, у него там были встречи.

Элиота сняли с поезда в час ночи и составили протокол о задержании. Затем, по словам Артура, через час после задержания выяснилось, что у англичанина все-таки есть онлайн-регистрация, поэтому его не привлекали к административной ответственности.

— Когда я уже утром звонил выяснять ситуацию, мне предъявили претензию, что он должен был четко сказать о своей регистрации. Но он не говорит на русском, он не мог ничего сказать, — говорит Артур. — Элиот всю ночь просидел на вокзале, был расстроен. Он недоумевал, почему должен проводить ночь на вокзале, почему его сняли с поезда, если была регистрация и так далее. Он просил их пригласить представителя посольства Великобритании. Просил отправить его в Минск и купить билет на самолет во Львов. Но пограничники ответили, что никому ничего не предоставляют. То есть человека сняли с поезда фактически по ошибке и не отнеслись по-человечески к нему. Смысл этой онлайн-регистрации, если вот такие ситуации случаются?

Во Львов Элиот все-таки уехал: ему помогли сдать билет и посадили на следующий поезд.

Официально: «Если бы англичанин позвонил сразу же организатору и сказал про электронную регистрацию, никто бы его с поезда не снимал»

Госпогранкомитет подробно рассказал, как действовал в этой ситуации. И их версия выглядит не такой драматичной, как версия Артура и Элиота.

— Восьмого сентября гражданин Великобритании Элиот Михаэль Синклэир пересекал государственную границу на выезд из Республики Беларусь поездом в железнодорожном пункте пропуска «Горынь», — объяснил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. — Это было ночью. В ходе осуществления пограничного контроля он предъявил свой паспорт с визой Республики Беларусь. В паспорте была отметка о его въезде на территорию Республики Беларусь. Каких-либо отметок о регистрации иностранного гражданина, с учетом того, что, согласно отметке, гражданин находился в Беларуси более пяти суток, в паспорте не было.

У пограничников возникает вопрос, что с регистрацией, так как он должен зарегистрироваться не позднее 5 суток с момента въезда в Беларусь. Обычно отметки проставляются в паспорте или для иностранных граждан выдаются специальные вкладыши. Ни отметок, ни вкладышей, ничего такого у него не было.

Пограничники стали выяснять, был ли он зарегистрирован. В ходе беседы, а беседа была как на русском, так и на английском языке, было выяснено, что он в принципе не знает о необходимости регистрации в Беларуси иностранных граждан, пребывающих в стране более 5 суток. Он так и сказал: «Я не знаю о регистрации, в органы внутренних дел я не обращался, мне было достаточно визы». В этом мы усмотрели признаки административного правонарушения.

Для того чтобы разобраться и не задерживать поезд, естественно, мы были вынуждены пригласить его в служебное помещение. По данному факту был составлен протокол административного задержания. В таких случаях мы обычно задерживаем граждан для разбирательства на срок до трех часов.

Уже в служебном помещении в ходе общения с данным гражданином и проверки его по всем базам данных для составления процессуальных документов выяснилось, что на самом деле он зарегистрирован. И регистрировал его другой гражданин, который своему подопечному, по всей видимости, ничего не сказал. Получился казус. Гражданин заявил о том, что он не регистрировался, мы усмотрели в этом правонарушение. Стали разбираться, и оказалось, что он не совершал этого правонарушения. Перед гражданином извинились, вынесли постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Обычно в таких случаях, когда мы заканчиваем все административные вопросы в отношении таких граждан, мы помогаем этим людям с попутным транспортом. В пункте пропуска мы их держать не имеем права. Поэтому мы их либо просто отпускаем восвояси и они сами принимают свои решения, либо оказываем помощь. Как правило, иностранцам мы оказываем помощь. Начальник смены сходил с ним вместе в кассу, ему вернули часть денег за неиспользованный билет, а потом мы посадили его на проходивший поезд до Львова.

Вся загвоздка была в том, что гражданин заявил о том, что не регистрировался и не знает даже, что это такое. Если бы он сразу сказал про электронную регистрацию или сразу же позвонил белорусскому представителю, который бы объяснил ситуацию, мы бы через старшего смены это все уточнили и быстро нашли бы по нему информацию. В таком случае никто бы с поезда его не снимал.

Такая ситуация у нас впервые, если честно. Это исключение из правил. Что можно порекомендовать иностранцам и лицам их принимающих. Обязательно изучайте законодательство и порядок пребывания. Эти правила есть у нас на сайте, в том числе и в англоязычной версии.