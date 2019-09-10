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Еще один – «патриот» и любитель Роccии

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  • 10.09.2019, 17:36
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Еще один – «патриот» и любитель Роccии

В Кремлях насупленно молчат.

После статьи в «Нью-Йорк Таймс» начинается грандиозный скандал. Очередной позор нашей «национальной элиты» на глазах у «глубинного народа», пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Оказывается, некто «Олег Смоленков», работавший вблизи Путина в администрации Президента, был ценным американским агентом. Если обвинения верны, то он передавал информацию Америке (в том числе о личном указании Путина вмешаться в американские выборы), а в 2016 году благополучно бежал в США с семьей. И живет где-то там под Вашингтоном, помочившись с берега Потомака на «вставшую с колен».

В Кремлях насупленно молчат. Почему же немедленно, с негодованием не опровергли, если это выдумки?

Если написанное «Нью-Йорк Таймс» верно, то обратите внимание – предатель опять обнаружился вовсе не в рядах прозападных оппозиционеров, НКО «иностранных агентов», членов «нежелательных организаций», а опять (как полковник СВР Потеев) среди элитной чекистской верхушки.

Еще один – «патриот» и любитель Родины. Наверное, тоже радовался избраниям Путина, носил «георгиевскую ленту», праздновал «присоединение Крыма», ходил в «бессмертных полках», стоял на парадах Победы, а по вечерам слушал британца Брилева и Соловьева с видом на жительство в Италии во внутреннем кармане.


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