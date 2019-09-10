Михаил Захаров покинул «Юность» 5 10.09.2019, 17:38

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Новым главным тренером хоккейного клуба может стать Александр Макрицкий.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров покинет аналогичный пост в "Юности". Главным кандидатом на роль преемника является Александр Макрицкий, в прошлом сезоне ассистировавший Александру Андриевскому в "Сибири". Новый рулевой будет объявлен завтра, пишет hockey.by.

Федерация хоккея Беларуси подпишет с Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе.

С 1998 года Михаил Захаров являлся практически бессменным главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК "Минск". Все наиболее заметные успехи "красно-синих" (8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси (Кубка Салея), 3 Континентальных кубка) были завоеваны минчанами под руководством Михаила Михайловича.

Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси откроется в ноябре 2019 года. После краткосрочного сбора на льду "Минск-Арены" наша команда отправится на "Турнир четырех наций" в Латвию, который пройдет с 7 по 10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.