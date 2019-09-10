КНДР провела пуски двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря 3 10.09.2019, 18:11

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Об этом сообщили южнокорейские военные.

10 сентября Северная Корея осуществила запуски двух неизвестных снарядов на полигоне в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные агентству Yonhap, передает gordonua.com.

Пуски провели в 6.53 по местному времени (00.53 по минскому) и в 7.12 по местному времени (1.12 по Минску), дальность составила 330 километров.

Источник Reuters в правительстве Соединенных Штатов Америки подтвердил использование снарядов малой дальности, их тип пока неизвестен.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и диктатор КНДР Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с диктатором КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет. Утром 24 августа Северная Корея запустила две баллистические ракеты, предположительно, малой дальности, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.