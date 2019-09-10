Спутник Минска перезапущен: «МАПИД» ставит дешевые панельки 8 10.09.2019, 18:41

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Вид на улицу Белореченскую. Фото: TUT.BY

Рядом построят школу, сад и ТРЦ.

В Смолевичах будут активно строить жилье для минчан с электрическим отоплением и подогревом воды. Поэтому tut.by решил проверить, что в реальности происходит на месте будущего микрорайона. И, как оказалось, активное освоение этой территории уже идет. Тут ожидается просто бум строительства: дома, школа, детский сад, ТРЦ, новая дорога, двухуровневая развязка и, возможно, бассейн и поликлиника.

Вид на улицу Белореченскую. Фото: TUT.BY

Первая и пока единственная улица нового района города-спутника называется Белореченская и считается самой лучшей в райцентре: по две полосы в каждую сторону, с разделительной полосой и широкими мощеными тротуарами. Домов на ней всего три — столько успели построить за 6 лет с момента обретения Смолевичами статуса города-спутника. Выяснилось, что минчане не готовы переезжать буквально в чистое поле: садики переполнены, школы на другом конце города, нет бассейнов, кинотеатров и торговых центров. К тому же план застройки выглядел явно устаревшим: если руководствоваться ПДП от «Борисовпроекта», то получается минский спальник в 30 километрах от кольцевой. Главный архитектор Минской области, правда, обнадежил: проект будет корректироваться.

Сейчас в районе застройки многолюдно, шумно и пыльно: активные строительные работы ведутся сразу на нескольких площадках.

Взялся за освоение участка «МАПИД». Рабочие уже частично огородили стройплощадку, к месту строительства первого дома уложили бетонные плиты, на территорию завезли бытовки будущего стройгородка.

Техника «МАПИДА» на площадке

На заборе паспорт еще не повесили, но, по нашей информации, первым построят восьмиподъездный дом на 192 квартиры. На них уже выстроилась очередь из минчан — более полутора тысяч человек претендуют на смолевичские «квадраты» по 614 долларов. Прием заявлений будет осуществляться с 6 сентября по 5 декабря 2019 года. При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки их на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

Подготовка к строительству панельного дома на 192 квартиры

Этот дом будет еще с отоплением на газу, а почти все следующие — полностью на электричестве. Рабочий, которого мы встретили на площадке, уверен, что коробка дома будет готова уже в этом году.

«МАПИД» обживается в спутнике

В 2017 году об амбициозных планах заявил местный застройщик — Смолевичский УКС — и начал строительство дома на 240 квартир. Стройка стала проблемной: Борисовский ДСК задерживал поставки панелей, дольщики волновались, руководство города получало нагоняи.

Дом обещали сдать в декабре 2018 года, но с такими темпами ключи от квартир дольщики не получат и в этом

Сейчас на объекте работы возобновились, панелевозы доставляют панели, строители вышли на уровень 2−3-го этажей. Обратите внимание, вокруг долгостроя уже начали благоустройство: парковки замощены плиткой. Председатель райисполкома, кстати, обещал дольщикам на одном из приемов, что дом будет сдан в октябре этого года. Очевидно, сроки будут скорректированы.

На территории дома уложили плитку

С утра подвезли панели, строители при деле

По нашей информации, в октябре в Смолевичах количество строителей увеличится в разы — наконец-то приступят к строительству школы на 840 человек с бассейном и детского сада. Площадка под школу уже подготовлена, строительство будет вестись на одной из самых высоких точек района застройки. Сейчас даже трудно предположить, каким образом к ней будет организован подъезд: рельеф места застройки очень сложный, перепад высот огромный.

Площадка для школы

Кстати, в спутнике запланированы еще одна школа и два садика, но точно уже не в этом году.

Рельеф в районе застройки. Холмы еще предстоит срезать и выровнять

Высокими темпами строится первый и единственный в Смолевичах торгово-развлекательный центр. Он уже обрел свои очертания, готовы крыша и стены. Работники говорят, что уже ведутся внутренние работы, благоустройство. Напротив ТРЦ планируют расширить дорогу, организовать гостевую парковку, отдельный подъезд для грузовой техники.

Рядом с ТРЦ есть еще одна готовая к освоению площадка. По существующему ПДП здесь может быть построен Дом культуры. Чуть дальше, у пересечения Социалистической и Белореченской, — поликлиника. Местные надеются, что здесь найдется место для бассейна.

И хорошая новость для всех жителей Смолевичей: в октябре наконец-то начнется реконструкция трассы Р53 от Кургана Славы до города-спутника. Это будет четырехполосная дорога. А в 2020 году стартует строительство двухуровневой развязки на перекрестке Смолевичи — Логойск.