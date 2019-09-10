Клуб из юниорской лиги Квебека поприветствовал Демченко по-белорусски 10.09.2019, 18:59

Валентин Демченко

Белорусский хоккеист продолжит карьеру в «Бе-Комо Драккар».

Белорусский форвард Валентин Демченко присоединился к команде "Бе-Комо Драккар" из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), передает pressball.by.

Клубная пресс-служба поприветствовала хоккеиста по-французски и по-белорусски.

"Многие задавали вопрос: "Когда приедет Демченко?" Наш ответ: вот же он! Недавно прибыл из Европы и сегодня вечером ступит на лед в Бе-Комо. Сардэчна запрашаем на борт Валянціна!", — отмечается в инстаграме команды.

Ранее "Бе-Комо" выбрал Демченко на импорт-драфте CHL в первом раунде под общим 45-м номером.