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Трамп уволил своего советника Джона Болтона

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  • 10.09.2019, 19:35
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Трамп уволил своего советника Джона Болтона
Джон Болтон

Лукашенко давно известен как «черная метка» политикам.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

– Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку, — написал президент США в твиттере.

Напомним, ранее диктатор Беларуси передал через Болтона подарки чете Трампов – президенту США адресовался кортик.

31 августа с Джоном Болтоном в Варшаве встретился глава Совбеза Беларуси Станислав Зась.

Отметим, очень часто политики, которые встречаются с Лукашенко, умирают или покидают высокие посты.


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