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Поляк будет курировать сельское хозяйство в ЕС

  • 10.09.2019, 19:54
Поляк будет курировать сельское хозяйство в ЕС
Иллюстративное фото

Польшу в новом составе ЕК будет представлять депутат Европарламента Януш Войцеховский.

Польшу в новом составе Европейской комиссии будет представлять депутат Европарламента 64-летний Януш Войцеховский. Он будет курировать вопросы сельского хозяйства. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: «Должность, связанная с сельским хозяйством и развитием сельских районов, очень важна».

Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 ноября, передает «Радио Польша».

Урсула фон дер Лейен в то же время не стала комментировать расследование Европейского офиса по борьбе с мошенничеством OLAF в отношении Януша Войцеховского относительно его трат в должности депутата Европейского парламента. Урсула фон дер Ляйен предложила дождаться завершения расследования офиса OLAF.

К слову, в состав новой ЕК войдет в качестве зампредседателя чешка Вера Йоурова.


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