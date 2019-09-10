Как белорус служит в армии США 10.09.2019, 20:01

Иллюстративное фото

Сержант Дмитрий Левит решил пойти на службу после 11 сентября 2001 года.

Как белорус попал в американскую армию, рассказывает программа «Белорусский мир» на «Белсате».

«Я был рядовым инженерных войск на Кольском полуострове. Меня забрали в 1983 году, — вспоминает молодость сержант Национальной гвардии Дмитрий Левит. – Я был молодой и глупый, с промытыми мозгами. Был советским патриотом, считал, что парень должен служить».

Но от налета романтики скоро не осталось и следа: служба в советской армии показалась двумя годами тюрьмы.

При независимой Беларуси Дмитрий Левит работал в редакции газеты «Навіны Беларускага народнага фронта», занимался распространением. Успел получить несколько штрафов. Впоследствии по приглашению тети уехал в США. Надеялся начать собственный бизнес, чтобы работать с Беларусью. Но жизнь нашего героя, как он сам утверждает, изменила совсем другое: теракты на Манхэттене 11 сентября 2001 года.

«Я очень рассердился, что в мой город пришли убийцы, хотел, так сказать, отомстить. И пошел в пункт набора желающих служить в морской пехоте. Сказал, что хочу пойти в армию. Мне было 36, поэтому мне сказали, что я слишком старый, и посоветовали обратиться в Национальную гвардию», – рассказывает Дмитрий Левит.

В результате его взяли в транспортные войска: «В пехоте я просто не выдержал бы нагрузок. Моя специальность – водитель тяжелой техники». Его рота побывала на 1-й и 2-й иракских войнах, в Афганистане. Там Дмитрию побывать не довелось, но недавно его перевели в саперный батальон.

Спрашиваем, не боится ли он попасть на войну.

«Я – солдат, – отвечает собеседник. – Здесь это добровольно, никто не заставляет идти в армию. Если боишься попасть на войну, просто не иди в армию».

Сюжет про белоруса в американской армии начинается на 7:55 минуте выпуска