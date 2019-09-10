Гродненская таможня задержала BMW X5, разыскиваемый Интерполом 2 10.09.2019, 20:39

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Фото: ГКСЭ

VIN-номер авто был изменен.

Гродненскими таможенниками был задержан автомобиль BMW X5, который находится в розыске по линии Интерпола. При проверке возникли обоснованные предположения по видоизменению VIN-номера транспортного средства, передает onliner.by.

BMW X5 направили на экспертизу в Ошмянский МРО Государственного комитета судебных экспертиз.

— По заключению эксперта, VIN-номер автомобиля действительно подвергался изменению. Рельеф идентификационного номера, который и числится в базе Интерпола, был уничтожен, а на его место нанесен вторичный номер уже зарегистрированного на территории ЕАЭС автомобиля, — сообщили в ГКСЭ.

— Подобные исследования для ошмянских экспертов не редкость. Так как именно экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств является наиболее актуальным видом исследований, проводимых по материалам таможенных органов. Автомобили могут быть похищены на территории иностранных государств. Кроме того, идентификационные маркировки изменяются и для уклонения от таможенных сборов при ввозе автомобиля в страну, — добавили в ГКСЭ.