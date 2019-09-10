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Зеленский провел встречу с Коломойским

  • 10.09.2019, 21:34
Зеленский провел встречу с Коломойским

Во время встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился c украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

В Офисе президента Украины напомнили, что ранее Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.


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