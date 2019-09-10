Зеленский провел встречу с Коломойским
- 10.09.2019, 21:34
Во время встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился c украинским олигархом Игорем Коломойским.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Во время встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.
В Офисе президента Украины напомнили, что ранее Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.