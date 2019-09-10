Литовец - белорусам: Ждем в ЕС, братья Максим Винярский

10.09.2019, 22:23

Максим Винярский

Не зря ведь у нас «Погоня» общая!

Сегодня на пикете подходит семейная пара. Муж из Литвы, жена - белоруска из Гомеля. Спросили сначала, почему стоим под "Погоней". Объяснили. Следующий вопрос - уже про флаг ЕС.

- В Европу хотите?

- Да, наша цель - вступление в Беларуси в ЕС. А еще мы против запуска АЭС в Островце.

- У нас все против нее, это российская бомба замедленного действия, которая не нужна ни вам, ни нам. Жалко, я не гражданин Беларуси, жена из другого города, тоже не может подписаться. Ждем в ЕС, братья. Чем быстрее - тем лучше. И для нас, и для вас. Раньше вместе стояли против врагов - и в будущем нам суждено быть вместе. Не зря ведь у нас "Погоня" общая!

Максим Винярский, Facebook