США ввели санкции против следователей из РФ за пытки верующих 10.09.2019, 22:17

Следователи причастны к пыткам над последователями Свидетелей Иеговы.

Сегодня, 10 сентября, Госдепартамент США объявил о введении санкций против начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета России Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ведомства, передает liga.net.

По данным Госдепа, следователи причастны к пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с последователями Свидетелей Иеговы в Сургуте. Отмечается, что по меньшей мере семерых представителей религиозной организации пытали, используя удушение, поражение электрическим током и жестокие избиения.

"Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками Свидетелей Иеговы, которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года, ошибочно объявившего их "экстремистской организацией", - говорится в документе.

По данным Госдепа, дома последователей Свидетелей Иеговы обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих их подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.